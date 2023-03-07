Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1081,2 млрд руб.

7 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 марта по данным на начало операционного дня выросло до 1081,2 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 40820,245 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 34,946 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 624 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,5273 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,2225 руб., максимальный - 76,1125 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,2225 руб., максимальный - 76,1125 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,5506 руб. Минимальный курс евро составил 80,3025 руб., максимальный - 80,6575 руб. Было заключено 14914... Минимальный курс евро составил 80,3025 руб., максимальный - 80,6575 руб. Было заключено 14914... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 33 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,866 руб. Минимальный курс юаня составил 10,824 руб., максимальный - 10,878 руб. Было заключено 26072 сделки.... Минимальный курс юаня составил 10,824 руб., максимальный - 10,878 руб. Было заключено 26072 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и в преддверии выходного дня в России 8 марта. Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций, снизились только китайский и гонконгский индикаторы. Статданные... Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций, снизились только китайский и гонконгский индикаторы. Статданные... читать дальше

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Намерение Китая вернуться к 5-процентному росту ВВП приведет к росту конкуренции за энергетические ресурсы, в частности, сжиженный природный газ (СПГ), с Европой, считает лидеры американских компаний. "Думаю, Китай находится в очень затруднительном положении в отношении... "Думаю, Китай находится в очень затруднительном положении в отношении... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США готова сделать все, что нужно для борьбы с инфляцией, включая ускорение темпов повышения ключевой процентной ставки, заявил глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената. "Если вся совокупность... "Если вся совокупность... читать дальше

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Мировые продажи чипов в январе рухнули на 18,5% - до $41,33 млрд по сравнению с $50,74 млрд годом ранее, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). По сравнению с декабрем прошлого года они уменьшились на 5,2%... читать дальше

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Экономическая активность в РФ в начале 2023 году повысилась, при отсутствии новых значимых вызовов динамика ВВП РФ в 2023 году может оказаться лучше, чем ожидается в базовом прогнозе Банка России, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом... читать дальше

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Экспорт китайского чая по итогам 2022 года вырос на 1,6% и достиг 375,3 тыс. тонн, сообщило Главное таможенное управление КНР. В том числе было экспортировано 313,9 тыс. тонн зеленого чая, то есть на него пришлось 83,6% общего объема поставок, пишет China Daily. Черный... В том числе было экспортировано 313,9 тыс. тонн зеленого чая, то есть на него пришлось 83,6% общего объема поставок, пишет China Daily. Черный... читать дальше

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Аналитики ЦБ РФ допускают устойчивый рост инфляции в случае одновременной реализации проинфляционных рисков, что потребует соответствующей реакции денежно-кредитной политики (ДКП). "При одновременной реализации совокупности проинфляционных факторов нельзя исключать... "При одновременной реализации совокупности проинфляционных факторов нельзя исключать... читать дальше

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Американские фондовые индексы умеренно повышаются в начале сессии во вторник в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе. Пауэлл выступит с традиционным полугодовым докладом о денежно-кредитной политике в банковском... Пауэлл выступит с традиционным полугодовым докладом о денежно-кредитной политике в банковском... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 45 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,496 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,2725 руб., максимальный - 75,6625 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,2725 руб., максимальный - 75,6625 руб. Было... читать дальше

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Негативное влияние прекращения деятельности германской SAP (мировой производитель ПО для управления предприятиями) в России и Белоруссии в 2022 году составило около 410 млн евро, говорится в годовом отчете компании по МСФО. В отчете уточняется, что негативное влияние, в... читать дальше

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Отток золота из мировых ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в феврале составил 34,5 тонны на $1,7 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC). Укрепление доллара и рост ставок привели к снижению цен на золото на 5%, что могло отпугнуть инвесторов в... Укрепление доллара и рост ставок привели к снижению цен на золото на 5%, что могло отпугнуть инвесторов в... читать дальше

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Компания "СовЭкон" снизила прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сезоне (июль 2022-июнь 2023 гг.) на 0,1 млн тонн, до 44,1 млн тонн, говорится в ее сообщении. "Это первое снижение оценки экспорта пшеницы в текущем сезоне", - уточняет компания. Прогноз был пересмотрен... Прогноз был пересмотрен... читать дальше

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