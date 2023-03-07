Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2533,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4413,32 млрд руб.

7 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 марта составили по Российской Федерации 2533,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2380,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3222,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3068,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 марта составили 4413,32 млрд руб. против 4323,23979 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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