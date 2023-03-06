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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 марта
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06 марта 2023 года 16:06
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 марта
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6 марта. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 7 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4467,56 (+12,81) руб./грамм; на серебро - 51,17 (+0,71) руб./грамм; на платину - 2373,12 (+61,08) руб./грамм; на палладий - 3520,86 (+73,42) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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.06 марта 2023 года 18:50
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги правительства Белоруссии в иностранной и национальной валютах на уровне "В+" с "развивающимся" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Краткосрочные кредитные рейтинги в инвалюте... читать дальше
.06 марта 2023 года 18:44
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 11 трлн 106,4 млрд рублей (эквивалент $147,237 млрд), или 7,4% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ. На 1 февраля объем фонда составил 10 трлн 807,595 млрд рублей (эквивалент $155,299... читать дальше
.06 марта 2023 года 18:30
В ходе торгов в понедельник фондовые индексы США растут, рынок ждет новых сигналов относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:15 мск вырос на 127,54 пункта... читать дальше
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