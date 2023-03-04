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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 марта в размере 75,4592 руб.
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04 марта 2023 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 марта в размере 75,4592 руб.

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4 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 марта, составляет 75,4592 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,37 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 марта, составляет 80,0469 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,28 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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"Отмечу, что, несмотря на...    читать дальше
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