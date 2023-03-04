ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 марта в размере 75,4592 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 4 марта, составляет 80,0469 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,28 коп.

4 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 марта, составляет 75,4592 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,37 коп.

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Средняя заявленная стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) за месяц выросла на 0,2%, до 139,9 тыс. руб. за кв. м, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на экспертов "Циан.Аналитики".... "Коммерсант" со ссылкой на экспертов "Циан.Аналитики".... читать дальше

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В столице состоялось роуд-шоу, в рамках которого инвесторам представили пять зданий, где можно будет открыть гостиницы по концессионному соглашению с городом или по результатам торгов в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия". Принятое решение позволит начать строительство животноводческого комплекса, сообщила пресс-служба правительства. "Предполагается, что на... "Предполагается, что на... читать дальше

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу перед белорусско-китайским СП "БелДжи" выйти в 2023 г. на производство до 60 тыс. автомобилей марки Geely, сообщил вчера первый вице-премьер республики Николай Снопков. "С Geely все будет хорошо. Договоренность... "С Geely все будет хорошо. Договоренность... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 13,5 тыс. случаев, скончались 43 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "Выявлено 13 559 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше

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Власти Киргизии провели переговоры с французской энергетической компанией EDF Energy по вопросу строительства Камбаратинской ГЭС-1, сообщает пресс-служба киргизского кабмина. "Начальник управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента... читать дальше

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Министр экономики Александр Червяков заявил о развороте республики на Восток, рассказывая о ключевых задачах ведомства на 2023 год. "Во внешней торговле реализуем концепцию "разворота на Восток". Здесь ключевая задача - выстроить оптимальные пути логистики. Также перспективным... читать дальше

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Партии вакцины "Спутник V" распределены Минздравом России и направлены в Москву и ряд других регионов, сообщивших о снижении остатков вакцины, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве РФ. "Партии вакцины "Спутник V" распределены Минздравом и уже направлены компанией-поставщиком в город... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 марта, составляет 75,4592 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,37 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 марта, составляет 80,0469 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 марта, составляет 80,0469 руб. По сравнению с...

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Росфинмониторинг хочет установить лимит в размере 100 тыс. руб. (либо эквивалент в иностранной валюте) для переводов физлиц, которые проводятся при упрощенной идентификации без открытия банковского счета. Соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных... читать дальше

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С учетом проведенной массовой вакцинации в столице сформирован достаточный коллективный иммунитет к COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения Москвы. "В Москве к настоящему моменту, с учетом массовой вакцинации, у большинства населения сформировался... читать дальше

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Новые компании особой экономической зоны "Технополис Москва" вложат порядка 50 млрд рублей в развитие производств, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин. "Почти 50 млрд рублей вложат в развитие производств новые компании особой экономической зоны "Технополис Москва"", -... читать дальше

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Пассажиропоток петербургского аэропорта "Пулково" в январе-феврале 2023 года увеличился на 7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года и составил около 2,6 млн человек, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", оператор... читать дальше

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Основания для изменения своего уровня жизни к лучшему в течение ближайшего года видят 35% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра. Результаты исследования показывают, что почти... Результаты исследования показывают, что почти... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", улучшив прогноз с "негативного" на "стабильный", сообщила пресс-служба казахстанского правительства. Ключевыми факторами, поддерживающими... Ключевыми факторами, поддерживающими... читать дальше

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Белоруссия по итогам 2022 года увеличила экспорт молочной продукции в страны Евросоюза в 1,5 раза по сравнению с показателем предыдущего года, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Сергей Федченко. "Отмечу, что, несмотря на... "Отмечу, что, несмотря на... читать дальше

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