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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 марта в размере 75,4592 руб.
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04 марта 2023 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 марта в размере 75,4592 руб.
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4 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 марта, составляет 75,4592 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,37 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 марта, составляет 80,0469 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,28 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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