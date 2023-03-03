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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 4 марта в размере 80,0469 руб.
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ГЛАВНОЕ
Снижение ВВП РФ в январе замедлилось до 3,2%
В январе ВВП РФ снизился на 3,2% в годовом сравнении после падения на 4,2% в декабре, говорится в докладе Минэкономразвития. При этом с исключением сезонного фактора экономика выросла на 0,2%
 
Силуанов отметил ускорение поступления налоговых доходов в бюджет
Министр финансов РФ Антон Силуанов отмечает ускорение поступления налоговых доходов в бюджетную систему страны в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "За 2 месяца 2023 года в бюджетную систему РФ поступило более 5 трлн...
 
Список товаров, на которые нельзя будет повышать цены, могут расширить
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает расширить список товаров, на которые нельзя будет необоснованно повышать цены. 18 февраля она вынесла на рассмотрение рабочей группы по регуляторной гильотине при правительстве России новую версию...
 
Россия может снизить нефтедобычу из-за дефицита технологий
Россия при сохранении зависимости в высокотехнологичных нефтесервисных услугах от западных компаний рискует к 2030 году сократить добычу нефти на 20%, до 409 млн т нефти, сообщается в отчете, подготовленном экспертами компании "Яков и партнеры"...
 
03 марта 2023 года 16:14

ЦБ РФ установил курс евро с 4 марта в размере 80,0469 руб.

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3 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 марта, составляет 80,0469 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,28 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
03 марта 2023 года 18:54
Индекс МосБиржи вырос на 0,8%, индекс РТС - на 0,3%
Российский фондовый рынок, начавший торги снижением индексов, завершил пятницу в зеленой зоне.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,79% и составил 2272,20 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,3% - до 945,41 пункта.

Европейские рынки акций в...    читать дальше
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03 марта 2023 года 18:14
Центробанк и правкомиссия смогут разрешать сделки с "локализованными" после 1 марта ценными бумагами - указ
Россия ввела особый порядок для сделок с ценными бумагами (акциями, облигациями, ОФЗ, паями), приобретенными после 1 марта 2022 года у лиц недружественных государств и зачисленными на счет в российском депозитарии.

Соответствующий указ ("О дополнительных временных мерах...    читать дальше
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03 марта 2023 года 18:06
Американские фондовые индикаторы демонстрируют позитивный настрой
В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы повышаются в ожидании статданных. Инвесторы оценивают квартальную отчетность компаний и заявления представителей Федеральной резервной системы, сообщает Trading Economics.

Dow Jones Industrial Average к 17:56 мск...    читать дальше
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03 марта 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,4823 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 107 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4823 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,0425 руб., максимальный - 75,705 руб. Было...    читать дальше
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03 марта 2023 года 17:49
Минтруд РФ предлагает субсидировать переезд работников внутри одного региона
Минтруд РФ предложил распространить программу трудовой мобильности на переезды внутри одного региона, сообщили журналистам в министерстве. Соответствующий проект постановления правительства размещён на федеральном портале нормативно-правовых актов.

"Промышленные...    читать дальше
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03 марта 2023 года 17:41
В РФ глубина продаж туров за рубеж достигла минимальных значений
Глубина продаж туров из России за рубеж минимальна, туристы могут бронировать в пятницу туры с вылетом в субботу, сообщил гендиректор туроператора "Арт Тур" Дмитрий Арутюнов.

"По зарубежным турам глубина продаж минимальная. Брони могут быть утром в пятницу с выездом на...    читать дальше
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03 марта 2023 года 17:33
"Калининградский янтарный комбинат" добыл очередной самородок весом более 1 кг
АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, входит в "Ростех") добыло очередной самородок минерала, весом более 1 кг, сообщила пресс-служба предприятия. Самородок, получивший название "Гламурный", добыт в Приморском карьере.

Самородок, вес которого составляет 1 кг 72...    читать дальше
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03 марта 2023 года 17:25
Ставки по ипотеке в США выросли по итогам четвертой недели подряд
Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США продолжили расти на этой неделе, обновив максимум с ноября прошлого года, пишет MarketWatch.

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам поднялась до 6,65% годовых по сравнению с 6,5% неделей ранее, свидетельствуют...    читать дальше
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03 марта 2023 года 17:17
Квартальная выручка МТС увеличилась в годовом выражении на 1,6%
В 4-м квартале 2022 г. выручка ПАО "МТС" составила 144,4 млрд рублей, что на 1,6% выше показателя аналогичного периода 2021 года, говорится в пресс-релизе компании.

OIBDA группы в отчетном периоде увеличилась на 0,4% и составила 55,6 млрд рублей.

Оба показателя...    читать дальше
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03 марта 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 06.03 по 12.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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03 марта 2023 года 17:08
"Райффайзенбанк" вернулся в топ-10 по объему депозитов физлиц, средняя максимальная ставка по вкладам в 3-й декаде февраля снизилась до 7,68%
Райффайзенбанк, который с 1-й декады января 2023 года не входил в состав 10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в 3-й декаде февраля вновь включен в топ-10, заменив в составе группы банков-лидеров Московский кредитный банк (МКБ), следует из...    читать дальше
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03 марта 2023 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 6 по 13 марта
В среду, 8 марта, в России праздник - Международный женский день.

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Это автоматическое сообщение.
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03 марта 2023 года 16:57
АКРА понизило рейтинг "М.Видео", прогноз - "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг ПАО "М.видео" до А(RU) с А+(RU), по рейтингу установлен "стабильный" прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Кредитный рейтинг компании обусловлен сильной рыночной позицией, высокой...    читать дальше
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03 марта 2023 года 16:55
АКРА понизило рейтинг "М.Видео" до А(RU) со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг ПАО "М.видео" (MOEX: MVID) до А(RU) с А+(RU), по рейтингу установлен стабильный прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Кредитный рейтинг компании обусловлен сильной рыночной позицией,...    читать дальше
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03 марта 2023 года 16:48
Россия и Таджикистан договорились о расширении сотрудничества в сфере туризма
Главы Минэкономразвития РФ Максим Решетников и комитета по развитию туризма Таджикистана Камолиддин Муминзод договорились вместе развивать туризм между двумя странами, соответствующее соглашение подписано в пятницу в Душанбе.

"Министр экономического развития России...    читать дальше
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03 марта 2023 года 16:47
Девелопер Setl Group установил объем размещения облигаций в размере 5,5 млрд рублей
велопер Setl Group зафиксировал объем размещения 3-летних облигаций серии 002Р-02 в размере 5,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 12,20% годовых, что соответствует доходности к...    читать дальше
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