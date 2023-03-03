Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1384,8 млрд руб.

3 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 марта по данным на начало операционного дня выросло до 1384,8 млрд руб.

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Райффайзенбанк временно перестал открывать новые счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, новые валютные счета действующим корпоративным клиентам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка. "Райффайзенбанк временно приостанавливает открытие счетов... "Райффайзенбанк временно приостанавливает открытие счетов... читать дальше

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Правительство РФ поручило прекратить контролировать исполнение 21 из 50 директив, выданных государственным компаниям, в рамках первого этапа "директивной гильотины", до конца года планируется провести и второй этап, говорится в сообщении Минфина РФ. Минфин в октябре... Минфин в октябре... читать дальше

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О "Лизинг-трейд" 7 марта планирует начать размещение 5-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны... Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны... читать дальше

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Компании все чаще отказываются от листинга в Лондоне в пользу Нью-Йоркской фондовой биржи, и эта тенденция может продолжиться, пишет Bloomberg со ссылкой на мнение аналитиков. "Если Лондон не сможет вернуть себе статут ведущего финансового центра, тренд на уход из... "Если Лондон не сможет вернуть себе статут ведущего финансового центра, тренд на уход из... читать дальше

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Число кибератак на информационные системы России в этом году увеличилось на 65% по сравнению с прошлым годом, сообщил сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в Уфе на встрече с молодыми учеными, изобретателями и технологическими предпринимателями Евразийского НОЦ мирового... читать дальше

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Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в феврале 2023 года составили 108,7 млрд рублей, тогда как в феврале 2022 года они равнялись 113,8 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов... читать дальше

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Зарплаты на высокотехнологичных предприятиях в 2023 году могут быть проиндексированы выше уровня инфляции из-за повышенного спроса на квалифицированные кадры, считает президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский. "Средняя... "Средняя... читать дальше

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В январе 2023 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) понизились на 2,8% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 1,1%, свидетельствуют данные Евростата. В годовом выражении цены в позапрошлом месяце выросли на 15%. В странах ЕС цены... В странах ЕС цены... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,58 пункта (0,602%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2267,88 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2270,13 (+0,7%) пункта, минимальное - 2250,57... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 78,91/83,91 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,56/79,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,5/77,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 15 коп., средний...

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Завод "АвтоВАЗа" в Тольятти начал выпуск моделей Lada Vesta, производство которых ранее велось на ижевской площадке компании. Производство было запущено при участии вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, президента АО "АвтоВАЗ" (Максима Соколова и... Производство было запущено при участии вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, президента АО "АвтоВАЗ" (Максима Соколова и... читать дальше

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Объем промышленного производства во Франции в январе 2023 года снизился на 1,9% по отношению к декабрю, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee. Эксперты ожидали сокращения всего на 0,2%. В годовом выражении показатель упал на 2,2%. Тем... Тем... читать дальше

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Мировые цены на продовольствие снижаются 11-й месяц подряд, в феврале по сравнению с январем они были ниже на 0,6%, сообщается в обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) По сравнению с пиковым уровнем, достигнутым в марте 2022 года, индекс... По сравнению с пиковым уровнем, достигнутым в марте 2022 года, индекс... читать дальше

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Германия в январе т.г. увеличила экспорт в Россию на 12,3% по сравнению с декабрем - до 1 млрд евро, свидетельствуют данные Федерального статуправления ФРГ (Destatis). Объем импорта из РФ в позапрошлом месяце сократился на 36,7% по сравнению с декабрем, также составив 1... Объем импорта из РФ в позапрошлом месяце сократился на 36,7% по сравнению с декабрем, также составив 1... читать дальше

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