Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1128,5 млрд руб.

2 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 марта по данным на начало операционного дня выросло до 1128,5 млрд руб.

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Лимит по кредитному портфелю в рамках программы промышленной ипотеки планируется увеличить в 10 раз - до 70 млрд рублей с 7 млрд рублей, установленных при запуске программы в конце прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга РФ. "Минпромторг России... "Минпромторг России... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 25,45 пункта (1,116%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2254,2 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2286,05 (+0,28%) пункта,... читать дальше

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Международные резервы России на 24 февраля составили $580,7 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 17 февраля международные резервы равнялись $582,1 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,4 млрд. По состоянию на 17 февраля международные резервы равнялись $582,1 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,4 млрд. Международные резервы представляют собой... Международные резервы представляют собой... читать дальше

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ЦБ РФ с 3 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4467,81 (+53,4) руб./грамм; на серебро - 50,94 (+1,28) руб./грамм; на платину - 2329,45 (+28,62) руб./грамм; на палладий - 3435,94 (+17,35) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ПАО "Фортум" в 2022 году получило чистую прибыль по МСФО в размере 12,5 млрд рублей, что на 19,3% меньше показателя 2021 года, говорится в отчетности компании. Выручка увеличилась на 6%, составив 83,62 млрд рублей. Выручка увеличилась на 6%, составив 83,62 млрд рублей. В частности, выручка от реализации... В частности, выручка от реализации... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 80,1897 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,89 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 75,4729 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,16 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,43/79,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 23 коп., Cредний курс продажи...

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Объем фонда страхования вкладов по итогам 2023 года может вырасти до 200-230 млрд рублей, заявил гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников в ходе встречи банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России. "Система страхования... "Система страхования... читать дальше

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Бразильская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleo Brasiliero SA (Petrobras) по итогам 2022 года увеличила чистую прибыль в 1,8 раза относительно 2021 года, до $36,6 млрд, установив для себя новый рекорд этого показателя. Согласно отчету... Согласно отчету... читать дальше

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Энергопотребление в России увеличилось с начала года на 1,3%, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "С начала года рост электропотребления в России составил 1,3%", - сказал он. "С начала года рост электропотребления в России составил 1,3%", - сказал он. Ранее сообщалось, что Минэнерго ожидает сохранения тенденции... Ранее сообщалось, что Минэнерго ожидает сохранения тенденции... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2659 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,4729 руб. По... читать дальше

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Доходность казначейских облигаций США продолжает расти в четверг на опасениях, что борьба с высокой инфляцией может затянуться. Доходность 10-летних US Treasuries к 14:50 мск составляет 4,026% по сравнению с 3,995% на закрытие торгов в среду, показатель находится на... Доходность 10-летних US Treasuries к 14:50 мск составляет 4,026% по сравнению с 3,995% на закрытие торгов в среду, показатель находится на... читать дальше

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Товарооборот России и Таджикистана достиг рекордного показателя за последние 20 лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Динамично развивается торгово-экономическое взаимодействие. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 18% и составил $1,5 млрд. Это,... "Динамично развивается торгово-экономическое взаимодействие. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 18% и составил $1,5 млрд. Это,... читать дальше

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В пятницу, 3 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 1,63 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В пятницу, 3 марта, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 150,05 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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