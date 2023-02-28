ЦБ РФ установил курс евро с 1 марта в размере 79,5134 руб.

28 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 79,5134 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,96 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 74,8932 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 53,91 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 79,5134 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,96 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,74/79,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 43 коп., Cредний курс продажи упал...

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Экономика Турции в 4-м квартале выросла на 3,5% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные расчеты статинститута страны (TurkStat). В 3-м квартале, согласно пересмотренным данным, ВВП увеличился на 4%, а не на 3,9%, как было объявлено ранее. В 3-м квартале, согласно пересмотренным данным, ВВП увеличился на 4%, а не на 3,9%, как было объявлено ранее. Аналитики... Аналитики... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" и облигаций компании на уровне А-(RU), изменив прогноз со стабильного на негативный, сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг... Кредитный рейтинг... читать дальше

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По итогам 2022 года количество агентов-физлиц, сотрудничающих с "Ингосстрахом", увеличилось на 21% и достигло 27,8 тыс. человек, сообщает страховщик. По сравнению с 2021 годом число страховых агентов, работающих на компанию, выросло на 4,9 тыс. человек. Доля премий,... Доля премий,... читать дальше

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Министерство финансов России 1 марта проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26241 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39... Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3990,9999999999995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил... читать дальше

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Группа компаний "Абрау-Дюрсо" как крупнейший энотуристический центр РФ прогнозирует турпоток в 2023 году на уровне 2022 года, сообщил "Интерфаксу" президент ГК Павел Титов. "По нашим данным, туристический поток в 2022 году соответствовал уровню 2021 года, несмотря на... "По нашим данным, туристический поток в 2022 году соответствовал уровню 2021 года, несмотря на... читать дальше

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В 4-м финквартале, завершившемся 28 января, чистая прибыль Target Corp., владеющей второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, упала на 43% и составила $876 млн, или $1,89 в расчете на акцию, по сравнению с $1,54 млрд, или $3,21 на акцию, полученной за сопоставимый... читать дальше

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В среду, 1 марта, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 151,81 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В среду, 1 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,99 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В среду, 1 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 28,86 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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По итогам 2022 года шведская Auriant Mining, добывающая золото в РФ, получила $15,4 млн EBITDA, что на 32% меньше результата 2021 года, сообщила компания. При этом в 4-м квартале, по подсчетам, EBITDA упала в 10 раз по сравнению с октябрем-декабрем 2021 года, до $0,6... При этом в 4-м квартале, по подсчетам, EBITDA упала в 10 раз по сравнению с октябрем-декабрем 2021 года, до $0,6... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2211 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,4671 руб. Минимальный курс евро составил 78,52 руб., максимальный - 79,8675 руб. Было заключено 6054... Минимальный курс евро составил 78,52 руб., максимальный - 79,8675 руб. Было заключено 6054... читать дальше

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Лондонская биржа металлов (LME) объявила о немедленной приостановке выдачи варрантов на цветные металлы российского происхождения со складов биржи, расположенных в США. Эта мера, как пояснила LME, вызвана введением США 24 февраля дополнительных тарифов на российские... Эта мера, как пояснила LME, вызвана введением США 24 февраля дополнительных тарифов на российские... читать дальше

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