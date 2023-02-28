Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2414,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 5358,82 млрд руб.

28 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 февраля составили по Российской Федерации 2414,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2237,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2331,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2162,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 февраля составили 5358,82 млрд руб. против 5275,9418 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.