.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1294,6 млрд руб.
.
27 февраля 2023 года 10:15
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1294,6 млрд руб.
|0
27 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 1294,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1576 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
27 февраля 2023 года 14:02
Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont по итогам 2022 года произвел 6 млн унций золота и еще 1,3 млн унций других металлов в золотом эквиваленте, сообщила компания. Это примерно соответствует уровню 2021 года и прогнозам, которые давала компания. В 2023 году Newmont... читать дальше
.27 февраля 2023 года 13:43
К "Система" установила ставку 10-го купона облигаций серии 001P-16 на уровне 8,5% годовых, говорится в сообщении корпорации. Компания разместила 10-летний выпуск на 5 млрд рублей в декабре 2020 года по ставке квартального купона 6,1% годовых до оферты с исполнением 10...
.27 февраля 2023 года 13:41
Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в феврале неожиданно опустился до 99,7 пункта, свидетельствуют данные Еврокомиссии. В январе, согласно пересмотренным данным, индекс составил 99,8 пункта, а не 99,9 пункта, как сообщалось ранее. Несмотря на... читать дальше
.27 февраля 2023 года 13:33
Сегодня европейские фондовые индексы, показавшие максимальное с начала года снижение по итогам прошлой недели, растут. Трейдеры оценивают корпоративные новости и ждут статданных, среди которых на этой неделе будут опубликованы отчеты о динамике потребительских цен и безработицы... читать дальше
.27 февраля 2023 года 13:27
"КазТрансОйл" (КТО) осуществил сдачу казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" для поставки в Германию, сообщил директор департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям КТО Шынгыс Ильясов. "АО "КазТрансОйл" 25 февраля... читать дальше
.27 февраля 2023 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,65 пункта (0,663%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2222,68 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2225,33 (+0,78%) пункта,... читать дальше
.27 февраля 2023 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 74,6956 руб.
Максимальное значение за месяц (с 28 января по 27 февраля) - 74,6956 руб. за доллар, минимальное значение - 69,801 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 4,87 руб. Это автоматическое сообщение.
.27 февраля 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 78,96/84,65 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 64 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.27 февраля 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 27 февраля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 76,35/77,55 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,35/77,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 75 коп., средний...
.27 февраля 2023 года 13:03
Более чем двукратный рост рыночных цен на газ в 2022 году негативно отразился на газовом рынке Турции, заметно сократившей закупки и потребление. В 2022 году средняя цена спотового индекса на эталонном хабе TTF в Нидерландах взлетела до $1310 за тысячу кубометров (после... читать дальше
.27 февраля 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 74,7/80,55 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,7/80,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 100 коп., Cредний курс продажи...
.27 февраля 2023 года 12:47
В январе объем операций на валютном рынке Китая в январе составил 14,29 трлн юаней ($2,1 трлн), свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля страны (SAFE). Это на 10,9% ниже декабрьского показателя в 16,03 трлн юаней. В том числе в... читать дальше
.27 февраля 2023 года 12:34
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, председатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов сообщил о создании в России Ассоциации китайских автопроизводителей, куда вошли крупнейшие китайские... читать дальше
.27 февраля 2023 года 12:25
Рыночная стоимость JPMorgan Chase & Co. в 2030 году может вырасти более чем вдвое и достичь $1 трлн, что укрепит его позиции самого дорогого американского банка, прогнозируют аналитики Morgan Stanley. По итогам торгов в пятницу его капитализация составляла около $415... читать дальше
.27 февраля 2023 года 12:16
События в Украине спровоцировали скачок экспорта нефти из США в Европу, которая старается избежать покупки российского топлива, пишет The Wall Street Journal. Экспорт нефти вновь стал источником финансового влияния и геополитической мощи Штатов, отмечается в... читать дальше
.27 февраля 2023 года 12:07
Общий объем выпуска облигаций в КНР в январе составил 3,77 трлн юаней ($546,8 млрд), сообщил Народный банк Китая. В том числе были эмитированы госбумаги на 643 млрд юаней, бонды местных правительств - на 643,49 млрд юаней. Объем размещения корпоративных облигаций...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.