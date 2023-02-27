Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1294,6 млрд руб.

27 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 1294,6 млрд руб.

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Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont по итогам 2022 года произвел 6 млн унций золота и еще 1,3 млн унций других металлов в золотом эквиваленте, сообщила компания. Это примерно соответствует уровню 2021 года и прогнозам, которые давала компания. В 2023 году Newmont... В 2023 году Newmont... читать дальше

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К "Система" установила ставку 10-го купона облигаций серии 001P-16 на уровне 8,5% годовых, говорится в сообщении корпорации. Компания разместила 10-летний выпуск на 5 млрд рублей в декабре 2020 года по ставке квартального купона 6,1% годовых до оферты с исполнением 10... Компания разместила 10-летний выпуск на 5 млрд рублей в декабре 2020 года по ставке квартального купона 6,1% годовых до оферты с исполнением 10...

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Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в феврале неожиданно опустился до 99,7 пункта, свидетельствуют данные Еврокомиссии. В январе, согласно пересмотренным данным, индекс составил 99,8 пункта, а не 99,9 пункта, как сообщалось ранее. Несмотря на... В январе, согласно пересмотренным данным, индекс составил 99,8 пункта, а не 99,9 пункта, как сообщалось ранее. Несмотря на... читать дальше

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Сегодня европейские фондовые индексы, показавшие максимальное с начала года снижение по итогам прошлой недели, растут. Трейдеры оценивают корпоративные новости и ждут статданных, среди которых на этой неделе будут опубликованы отчеты о динамике потребительских цен и безработицы... читать дальше

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"КазТрансОйл" (КТО) осуществил сдачу казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" для поставки в Германию, сообщил директор департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям КТО Шынгыс Ильясов. "АО "КазТрансОйл" 25 февраля... "АО "КазТрансОйл" 25 февраля... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,65 пункта (0,663%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2222,68 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2225,33 (+0,78%) пункта,... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 28 января по 27 февраля) - 74,6956 руб. за доллар, минимальное значение - 69,801 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 4,87 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 78,96/84,65 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 64 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,35/77,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 75 коп., средний...

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Более чем двукратный рост рыночных цен на газ в 2022 году негативно отразился на газовом рынке Турции, заметно сократившей закупки и потребление. В 2022 году средняя цена спотового индекса на эталонном хабе TTF в Нидерландах взлетела до $1310 за тысячу кубометров (после... В 2022 году средняя цена спотового индекса на эталонном хабе TTF в Нидерландах взлетела до $1310 за тысячу кубометров (после... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,7/80,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 100 коп., Cредний курс продажи...

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В январе объем операций на валютном рынке Китая в январе составил 14,29 трлн юаней ($2,1 трлн), свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля страны (SAFE). Это на 10,9% ниже декабрьского показателя в 16,03 трлн юаней. Это на 10,9% ниже декабрьского показателя в 16,03 трлн юаней. В том числе в... В том числе в... читать дальше

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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, председатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов сообщил о создании в России Ассоциации китайских автопроизводителей, куда вошли крупнейшие китайские... читать дальше

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Рыночная стоимость JPMorgan Chase & Co. в 2030 году может вырасти более чем вдвое и достичь $1 трлн, что укрепит его позиции самого дорогого американского банка, прогнозируют аналитики Morgan Stanley. По итогам торгов в пятницу его капитализация составляла около $415... По итогам торгов в пятницу его капитализация составляла около $415... читать дальше

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События в Украине спровоцировали скачок экспорта нефти из США в Европу, которая старается избежать покупки российского топлива, пишет The Wall Street Journal. Экспорт нефти вновь стал источником финансового влияния и геополитической мощи Штатов, отмечается в... Экспорт нефти вновь стал источником финансового влияния и геополитической мощи Штатов, отмечается в... читать дальше

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Общий объем выпуска облигаций в КНР в январе составил 3,77 трлн юаней ($546,8 млрд), сообщил Народный банк Китая. В том числе были эмитированы госбумаги на 643 млрд юаней, бонды местных правительств - на 643,49 млрд юаней. Объем размещения корпоративных облигаций... Объем размещения корпоративных облигаций...

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