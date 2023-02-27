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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 февраля в размере 74,7087 руб., евро - 79,5716 руб.
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27 февраля 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 февраля в размере 74,7087 руб., евро - 79,5716 руб.

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27 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 74,7087 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,09 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 79,5716 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,72 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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При этом количество предоставленных за первый месяц года кредитов...    читать дальше
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Европейские рынки акций...    читать дальше
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28 февраля 2023 года 18:13
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О "Татнефть" увеличило объем программы биржевых облигаций серии 001Р со 100 млрд до 300 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, следует из эмиссионных документов компании.

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28 февраля 2023 года 17:55
Российские туроператоры опасаются запрета Анкары на полеты иностранных самолетов из РФ в Турцию
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