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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 10 февраля по 17 февраля на 7647 тыс. баррелей, бензина - упали на 1856 тыс. баррелей
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24 февраля 2023 года 07:30
Запасы нефти в США выросли за период с 10 февраля по 17 февраля на 7647 тыс. баррелей, бензина - упали на 1856 тыс. баррелей
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24 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7647 тыс. баррелей - до 479,041 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1856 тыс. баррелей и составили 240,066 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 2698 тыс. баррелей, достигнув 121,935 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2800 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 900 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1204 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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.24 февраля 2023 года 07:30
Запасы нефти в США выросли за период с 10 февраля по 17 февраля на 7647 тыс. баррелей, бензина - упали на 1856 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7647 тыс. баррелей - до 479,041 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1856 тыс. баррелей и составили 240,066 млн... читать дальше
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