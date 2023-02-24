Запасы нефти в США выросли за период с 10 февраля по 17 февраля на 7647 тыс. баррелей, бензина - упали на 1856 тыс. баррелей

Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2800 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 900 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1204 тыс. баррелей.

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,25 пункта (0,282%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2218,65 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,75 пункта (0,081%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,75 пункта (0,081%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7647 тыс. баррелей - до 479,041 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1856 тыс. баррелей и составили 240,066 млн... Товарные запасы бензина сократились на 1856 тыс. баррелей и составили 240,066 млн... читать дальше

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Европейская комиссия (ЕК) объявила сегодня о своем решении приостановить использование приложения TikTok на своих корпоративных устройствах и на персональных устройствах, зарегистрированных в службе мобильных устройств комиссии. "Эта мера направлена на защиту комиссии от угроз... читать дальше

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Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Рижская" в рамках обновления объединит станции Московского центрального диаметра (МЦД) D-2 и строящихся МЦД-3 и МЦД-4, а также одноименные станции Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий метро, сообщил мэр Москвы Сергей... читать дальше

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Молдавия начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску в эфире телеканала Jurnal TV. По его словам, республика является участником примерно 330 соглашений СНГ, многие из которых... читать дальше

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Задекларированный импорт газа в Азербайджан в 2022 году составил 1 млрд 16 млн 423,6 тыс. кубометров, что в 2 раза выше показателя 2021 года, импорт из России составил более 93 млн кубометров на $17 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в... читать дальше

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Пивоваренные предприятия РФ в январе произвели 52,4 млн декалитров (дал) пива, что на 3,6% больше, чем в январе 2022 года, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат)..В то же время по сравнению с декабрем 2022 года производство снизилось на... читать дальше

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Цена на российский газ для Белоруссии в 2023-2025 годах согласована на уровне 2022 года, сообщил министр энергетики республики Виктор Каранкевич. "Подписан протокол между "Газпромом" и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в... "Подписан протокол между "Газпромом" и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в... читать дальше

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Потребительские цены в еврозоне в январе 2023 года выросли на 8,6% относительно того же месяца 2022 года, свидетельствуют окончательные данные Евростата. Темпы подъема потребительских цен в блоке замедлились по сравнению с 9,2% в декабре. Ранее сообщалось о росте цен в годовом... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил более 14,7 тыс. случаев, скончались 37 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг. "Выявлено 14 721 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1... читать дальше

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Рыбаки РФ к 21 февраля добыли 702,4 тыс. тонн рыбы и других биоресурсов, что на 6% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Росрыболовство. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов составил 575,8 тыс. тонн, что на 8,6% больше, чем годом ранее.... В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов составил 575,8 тыс. тонн, что на 8,6% больше, чем годом ранее.... читать дальше

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Табачный концерн Philip Morris International (PMI), чьи попытки продать российский бизнес из-за событий на Украине пока не увенчались успехом. Компания сомневается, что при текущем регулировании сделок с участием иностранных инвесторов в России это вообще... читать дальше

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Производство электроэнергии в РФ в январе 2023 г. снизилось на 0,4% по сравнению с январем 2022 г., до 113 млрд кВт.ч, сообщила Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). По сравнению с декабрем 2022 г. снижение выработки составило 0,8%. Выработка на ТЭС в январе... Выработка на ТЭС в январе... читать дальше

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Минпромторг предложил с лета текущего года повысить минимальные технические требования к выпускаемым и ввозимым в РФ автомобилям с экологического класса "Евро-0" до "Евро-2", следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте... читать дальше

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Добыча нефти с учетом газового конденсата в январе 2023 года снизилась по сравнению с январем 2022 года и декабрем 2022 года на 1% и на 0,4% соответственно, составив 46 млн т, сообщила Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Нефти без газового конденсата добыто... Нефти без газового конденсата добыто... читать дальше

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Для российских компаний могут смягчить офшорные ограничения для участия в госзакупках, следует из проекта поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), внесенного в Госдуму РФ сенатором Николаем Журавлевым, депутатами Госдумы Анатолием Аксаковым и Максимом... читать дальше

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