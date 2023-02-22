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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2087 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 5807,03 млрд руб.
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22 февраля 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2087 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 5807,03 млрд руб.
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22 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 февраля составили по Российской Федерации 2087 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1922,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2009,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1828,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 февраля составили 5807,03 млрд руб. против 5832,25821 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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