Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2087 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 5807,03 млрд руб.

22 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 февраля составили по Российской Федерации 2087 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1922,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2009,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1828,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 февраля составили 5807,03 млрд руб. против 5832,25821 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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