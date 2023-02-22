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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,8596 руб., курс евро - 79,7588 руб.
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22 февраля 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,8596 руб., курс евро - 79,7588 руб.

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22 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 74,8596 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,64 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 79,7588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,58 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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"Ожидается, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе введет новые...    читать дальше
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Американские фондовые индексы завершили торги во вторник самым резким снижением с середины декабря на слабых квартальных отчетностях крупных ритейлеров.

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Значение...    читать дальше
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"Президент поручил правительству принять...    читать дальше
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22 февраля 2023 года 08:30
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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $685,69 тыс..

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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22 февраля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 1,52 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 1,52 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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22 февраля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 170,59 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 170,59 млрд руб.

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22 февраля 2023 года 08:26
Нефть продолжает дешеветь
Нефть продолжает дешеветь в среду после снижения по итогам предыдущих торгов.

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Котировки апрельских фьючерсов на нефть...    читать дальше
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22 февраля 2023 года 08:20
Доллар и евро растут на торгах "Московской биржи"
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По итогам второй минуты торгов курс доллара США составил 75,15 руб. (+6,75 коп. к...    читать дальше
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22 февраля 2023 года 08:13
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Цена квот на выбросы углекислого газа в Европе впервые поднялась выше 100 евро за тонну, сообщает The Financial Times.

Стоимость квот, торгуемых в рамках системы торговли Европейского союза EU ETS, выросла во вторник на 2% и достигла рекордных 101 евро за тонну. При...    читать дальше
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Это укрепляет ожидания экспертов, что центральные банки будут сохранять высокие процентные ставки более продолжительный период времени, чем это...    читать дальше
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22 февраля 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,8596 руб., курс евро - 79,7588 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 74,8596 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,64 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 79,7588 руб. По сравнению с...
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22 февраля 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

10:00

Изменение потребительских цен в...    читать дальше
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21 февраля 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 февраля выросла на 2,09% и составила 39332,491 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 39332,491 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 805,486 млрд руб., или на...
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