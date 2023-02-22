ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,8596 руб., курс евро - 79,7588 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 79,7588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,58 коп.

22 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 74,8596 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,64 коп.

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Сегодня азиатские фондовые индексы снижаются вслед за падением американского рынка акций днем ранее. Инвесторов продолжают беспокоить перспективы сохранения высоких процентных ставок более продолжительное время, чем ожидалось ранее. В среду будет опубликован протокол последнего... читать дальше

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Компания "Аквалайф ресурс" направила в ФАС ходатайство о даче предварительного согласия на покупку российского подразделения американской Kellogg Co. (SPB: K) - ООО "Келлог Рус", сообщается в материалах антимонопольного ведомства. ООО "Келлог Рус" (Воронеж) является... ООО "Келлог Рус" (Воронеж) является... читать дальше

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США собираются на этой неделе ввести санкции в отношении примерно еще 200 физических и юридических лиц из России, сообщила The Wall Street Journal во вторник со ссылкой на источник. "Ожидается, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе введет новые... "Ожидается, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе введет новые... читать дальше

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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 февраля повышена до 5 тыс. 177,2 рубля с 4 тыс. 653,5 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз. Рост составил 11,3%. Рост составил 11,3%. Пошлина на ячмень выросла до 3 тыс. 717 рублей с 3 тыс. 209,1 рубля, на кукурузу - до 2 тыс. 199,7 рубля с 1... Пошлина на ячмень выросла до 3 тыс. 717 рублей с 3 тыс. 209,1 рубля, на кукурузу - до 2 тыс. 199,7 рубля с 1... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги во вторник самым резким снижением с середины декабря на слабых квартальных отчетностях крупных ритейлеров. Dow Jones Industrial Average уменьшился на 2,06% и составил 33129,59, пункта. Dow Jones Industrial Average уменьшился на 2,06% и составил 33129,59, пункта. Значение... Значение... читать дальше

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Предложения по созданию международных территорий опережающего развития (ТОР) уже дали пять регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщил глава Минвостокразвития РФ Алекей Чекунков в своём телеграм-канале. "Президент поручил правительству принять... "Президент поручил правительству принять... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $685,69 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 1,52 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 170,59 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Нефть продолжает дешеветь в среду после снижения по итогам предыдущих торгов. Инвесторы оценивают прогнозы мирового спроса на топливо на фоне неопределенности в отношении состояния глобальной экономики, пишет MarketWatch. Инвесторы оценивают прогнозы мирового спроса на топливо на фоне неопределенности в отношении состояния глобальной экономики, пишет MarketWatch. Котировки апрельских фьючерсов на нефть... Котировки апрельских фьючерсов на нефть... читать дальше

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Доллар США слабо менялся на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль демонстрирует незначительные колебания на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. По итогам второй минуты торгов курс доллара США составил 75,15 руб. (+6,75 коп. к... По итогам второй минуты торгов курс доллара США составил 75,15 руб. (+6,75 коп. к... читать дальше

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Цена квот на выбросы углекислого газа в Европе впервые поднялась выше 100 евро за тонну, сообщает The Financial Times. Стоимость квот, торгуемых в рамках системы торговли Европейского союза EU ETS, выросла во вторник на 2% и достигла рекордных 101 евро за тонну. При... Стоимость квот, торгуемых в рамках системы торговли Европейского союза EU ETS, выросла во вторник на 2% и достигла рекордных 101 евро за тонну. При... читать дальше

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Фондовые индексы государств Западной Европы во вторник снизились на фоне данных о хорошем состоянии экономики региона. Это укрепляет ожидания экспертов, что центральные банки будут сохранять высокие процентные ставки более продолжительный период времени, чем это... Это укрепляет ожидания экспертов, что центральные банки будут сохранять высокие процентные ставки более продолжительный период времени, чем это... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 74,8596 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,64 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 79,7588 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 79,7588 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Изменение потребительских цен в... Изменение потребительских цен в... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 39332,491 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 805,486 млрд руб., или на...

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