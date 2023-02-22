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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,8596 руб., курс евро - 79,7588 руб.
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22 февраля 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,8596 руб., курс евро - 79,7588 руб.
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22 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 74,8596 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,64 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 79,7588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,58 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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