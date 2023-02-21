ЦБ РФ установил курс евро с 22 февраля в размере 79,7588 руб.

21 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 79,7588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,58 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 39332,491 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 805,486 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5876 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,778 руб. Минимальный курс евро составил 79,255 руб., максимальный - 80,1675 руб. Было заключено 12205... Минимальный курс евро составил 79,255 руб., максимальный - 80,1675 руб. Было заключено 12205... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6942 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8712 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,4625 руб., максимальный - 75,145 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,4625 руб., максимальный - 75,145 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 657 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8572 руб. Минимальный курс юаня составил 10,799 руб., максимальный - 10,926 руб. Было заключено 55182... Минимальный курс юаня составил 10,799 руб., максимальный - 10,926 руб. Было заключено 55182... читать дальше

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АО "Русская контейнерная компания" (РКК) полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 20,3%... Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 20,3%... читать дальше

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"Онэксим" Михаила Прохорова передал в залог ЦБ РФ 100% банка "Ренессанс кредит" в рамках структурирования долга группы. Как говорится в сообщении "Ренессанс Кредита", его единственный владелец - ООО "Казначей-Финансинвест" - дал согласие на передачу принадлежащей ему доли в... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индекса МосБиржи и незначительным изменением индекса РТС, завершил вторник уверенным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,32% и составил 2212,42 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,32% и составил 2212,42 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,81% - до... Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,81% - до... читать дальше

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Россия имеет существенный потенциал для дальнейшего наращивания производства зерна за счет увеличения внесения удобрений и ввода в оборот неиспользованных земель, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. "Нынешний рекордный урожай почему-то... "Нынешний рекордный урожай почему-то... читать дальше

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Предельные уровни тарифов за проезд по платным федеральным автодорогам в РФ для легковых автомобилей повышены с 3 рублей за 1 км пробега: для реконструированных участков действующих автотрасс - до 5 руб./км, для вновь построенных - до 8 руб./км, следует из опубликованного... читать дальше

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В январе продажи на вторичном рынке жилья в США уменьшились на 0,7% относительно предыдущего месяца и составили 4 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Снижение показателя было зафиксировано по итогам... Снижение показателя было зафиксировано по итогам... читать дальше

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Цены на нефть североморской марки Brent умеренно снижаются во вторник, тогда как котировки WTI активно растут в первый день торгов после трехдневных выходных в США. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:44 мск подешевели на $0,32 (0,38%)... Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:44 мск подешевели на $0,32 (0,38%)... читать дальше

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В начале торгов во вторник американские фондовые индексы снижаются на слабых квартальных отчетностях крупных ритейлеров. Dow Jones Industrial Average к 17:54 мск уменьшился на 1,1% и составлял 33459,08 пункта. Акции всех 30 компаний, входящих в расчет индекса,... Dow Jones Industrial Average к 17:54 мск уменьшился на 1,1% и составлял 33459,08 пункта. Акции всех 30 компаний, входящих в расчет индекса,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2389 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9638 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,4475 руб., максимальный - 75,1675 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,4475 руб., максимальный - 75,1675 руб. Было... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин разрешил ООО "Метран холдинг" (Челябинск) приобрести у структур американской инжиниринговой компании Emerson Electric Co акции российского производителя средств автоматизации технологических процессов АО "Промышленная группа "Метран" (Челябинск).... читать дальше

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В 2022 году количество судебных выплат по договорам ОСАГО составило 60,625 тыс., незначительно увеличившись к уровню 2021 года (59,530 тыс.), сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). При этом РСА отмечает рост среднего показателя судебных расходов по таким... При этом РСА отмечает рост среднего показателя судебных расходов по таким... читать дальше

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Пекинская фондовая биржа (ПФБ, Beijing Stock Exchange) в понедельник официально запустила институт маркет-мейкеров. Ими стали 13 компаний, а общее количество акций, затронутых этим механизмом, составляет 36, говорится в сообщении торговой площадки. В нем отмечается, что... В нем отмечается, что... читать дальше

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