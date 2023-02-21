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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 февраля в размере 74,8596 руб.
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21 февраля 2023 года 15:49

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 февраля в размере 74,8596 руб.

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21 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 74,8596 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,64 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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