ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 февраля в размере 74,0432 руб.

20 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 74,0432 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 71,56 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 38527,005 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 151,547 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 291 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,7915 руб. Минимальный курс юаня составил 10,702 руб., максимальный - 10,915 руб. Было заключено 49013 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,702 руб., максимальный - 10,915 руб. Было заключено 49013 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1997 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,1904 руб. Минимальный курс евро составил 78,72 руб., максимальный - 79,9 руб. Было заключено 18059 сделок.... Минимальный курс евро составил 78,72 руб., максимальный - 79,9 руб. Было заключено 18059 сделок.... читать дальше

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Больше половины прироста корпоративного портфеля в четвертом квартале пришлось на кредиты со сроком свыше 3 лет, что говорит о постепенной адаптации компаний к новым условиям, говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП), опубликованном ЦБ РФ. "В конце года... "В конце года... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру в понедельник отыграл дневные потери, понесенные распродажами из-за ухода инвесторов от рисков в условиях геополитической напряженности в преддверии важных событий недели; индексы МосБиржи и РТС прибавили 0,7-0,14%. В Азии в понедельник... В Азии в понедельник... читать дальше

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Производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в хозяйствах всех категорий в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросло на 9,4%, сообщила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Рост наблюдался во всех государствах союза: в... Рост наблюдался во всех государствах союза: в... читать дальше

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Банк России повысил прогноз физического объема экспорта нефти из РФ на всем прогнозном горизонте 2023-2025 годов, говорится в докладе ЦБ РФ о ДКП, опубликованном в понедельник. Это произошло "за счет улучшения перспектив переориентации поставок на альтернативные... Это произошло "за счет улучшения перспектив переориентации поставок на альтернативные... читать дальше

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Годовая инфляция в России к весне 2023 года может опуститься ниже таргета в 4% из-за эффекта базы (внешние ограничения вызвали инфляционный всплеск в марте-апреле 2022 года), говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП), опубликованном ЦБ РФ. Минимальное... Минимальное... читать дальше

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Банк России по-прежнему оценивает долгосрочную реальную нейтральную ставку в 1-2%, что при целевом значении инфляции вблизи 4% соответствует номинальной нейтральной ставке в 5-6%, говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП), опубликованном ЦБ РФ. "Оценка... "Оценка... читать дальше

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Структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ на конец 2023 года прогнозируется в диапазоне от 2,8 трлн рублей до 3,4 трлн рублей, говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП), опубликованном ЦБ РФ. Профицит ликвидности сектора по итогам 2022 года... Профицит ликвидности сектора по итогам 2022 года... читать дальше

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Цены на нефть ускорили рост в понедельник на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США (День президентов). Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:50 мск составляет $84,14 за баррель, что на $1,14... Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:50 мск составляет $84,14 за баррель, что на $1,14... читать дальше

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Котировки российской нефти на базисе FOB оказались существенно ниже котировок на базисе CIF из-за введения эмбарго Евросоюзом на ее закупку, в то же время цены для покупателей российской нефти снизились гораздо умереннее, говорится в Докладе о денежно-кредитной политике,... читать дальше

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Производство продукции глубокой переработки из минтая, основной промысловой рыбы в России, в 2022 году увеличилось на 21% и достигло почти 300 тыс. тонн, сообщается в пресс-релизе Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). Практически вся продукция... Практически вся продукция... читать дальше

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ООО "Аэроэкспресс" закончило 2022 год с выручкой чуть более 4,9 млрд руб., что на 1,6% ниже выручки за 2021 года, следует из отчетности компании по РСБУ. Себестоимость продаж сократилась на 26,1% и составила чуть более 3 млрд руб. Валовая прибыль выросла в 2,2 раза,... Себестоимость продаж сократилась на 26,1% и составила чуть более 3 млрд руб. Валовая прибыль выросла в 2,2 раза,... читать дальше

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Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson AB сократит 1,4 тыс. рабочих мест в Швеции в рамках ранее объявленного плана снижения расходов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании. Ericsson завершила переговоры со шведскими... Ericsson завершила переговоры со шведскими... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) в декабре 2022 года продал 100% Национального резервного банка (НРБ) несвязанной стороне за 3,893 млрд рублей и неденежное возмещение в виде доли участия в российской компании, говорится в отчете ЕАБР по МСФО. Информация о том, кому был... Информация о том, кому был... читать дальше

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