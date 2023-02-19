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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 февраля в размере 74,7588 руб., евро - 79,6104 руб.
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19 февраля 2023 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 февраля в размере 74,7588 руб., евро - 79,6104 руб.

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19 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 февраля, составляет 74,7588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,50 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 февраля, составляет 79,6104 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,60 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Период

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 38527,005 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 151,547 млрд руб., или на...
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20 февраля 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 79,1904 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1997 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,1904 руб.

Минимальный курс евро составил 78,72 руб., максимальный - 79,9 руб. Было заключено 18059 сделок....    читать дальше
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20 февраля 2023 года 19:00
В четвертом квартале банки РФ увеличили срочность корпоративных кредитов, что говорит об адаптации компаний к новым условиям - ЦБ
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"В конце года...    читать дальше
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20 февраля 2023 года 18:54
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В Азии в понедельник...    читать дальше
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20 февраля 2023 года 18:45
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Рост наблюдался во всех государствах союза: в...    читать дальше
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20 февраля 2023 года 18:36
ЦБ РФ повысил прогноз объема экспорта нефти из РФ на всем прогнозном горизонте 2023-2025 годов
Банк России повысил прогноз физического объема экспорта нефти из РФ на всем прогнозном горизонте 2023-2025 годов, говорится в докладе ЦБ РФ о ДКП, опубликованном в понедельник.

Это произошло "за счет улучшения перспектив переориентации поставок на альтернативные...    читать дальше
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Годовая инфляция в России к весне 2023 года может опуститься ниже таргета в 4% из-за эффекта базы (внешние ограничения вызвали инфляционный всплеск в марте-апреле 2022 года), говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП), опубликованном ЦБ РФ.

Минимальное...    читать дальше
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20 февраля 2023 года 18:22
ЦБ РФ по-прежнему оценивает долгосрочную нейтральную ставку в 5-6%
Банк России по-прежнему оценивает долгосрочную реальную нейтральную ставку в 1-2%, что при целевом значении инфляции вблизи 4% соответствует номинальной нейтральной ставке в 5-6%, говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП), опубликованном ЦБ РФ.

"Оценка...    читать дальше
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20 февраля 2023 года 18:16
Профицит ликвидности банков РФ по итогам 2023 г. ожидается на уровне 2,8-3,4 трлн руб.- Банк России
Структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ на конец 2023 года прогнозируется в диапазоне от 2,8 трлн рублей до 3,4 трлн рублей, говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП), опубликованном ЦБ РФ.

Профицит ликвидности сектора по итогам 2022 года...    читать дальше
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20 февраля 2023 года 18:08
Цены на нефть ускорили рост
Цены на нефть ускорили рост в понедельник на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США (День президентов).

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:50 мск составляет $84,14 за баррель, что на $1,14...    читать дальше
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20 февраля 2023 года 18:05
ЦБ отмечает разную динамику цен для покупателей и продавцов российской нефти
Котировки российской нефти на базисе FOB оказались существенно ниже котировок на базисе CIF из-за введения эмбарго Евросоюзом на ее закупку, в то же время цены для покупателей российской нефти снизились гораздо умереннее, говорится в Докладе о денежно-кредитной политике,...    читать дальше
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