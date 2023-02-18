ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 февраля в размере 74,7588 руб., евро - 79,6104 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 18 февраля, составляет 79,6104 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,60 коп.

18 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 февраля, составляет 74,7588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,50 коп.

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Более 21% владельцев криптоактивов из стран СНГ используют цифровые валюты для оплаты товаров и услуг, следует из опроса криптобиржи Binance. На платформе провели опрос пользователей из стран ближнего зарубежья, в нем приняли участие более 11 тыс. клиентов. Большая часть... читать дальше

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"Газпром" обладает уникальными отраслевыми компетенциями, опережая конкурентов по некоторым позициям на 1-2 поколения, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". В пятницу 17 февраля... В пятницу 17 февраля... читать дальше

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Только 32% французов заявляют, что удовлетворены действиями президента Франции Эмманюэля Макрона, следует из данных опроса, проведенного институтом общественного мнения IFOP по заказу Journal du dimanche. "Это конец долгой фазы президентского иммунитета. И теперь он оказывается... читать дальше

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Более 99% обращений от предпринимателей за государственными услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере поступает онлайн, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Для... "Для... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил более 14,2 тыс. случаев, скончались 36 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "Выявлено 14 тыс. 233 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше

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Предприятия "Ростеха" в 2023 году могут выпустить до 300 вертолетов, в том числе ударных, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. "Уже в 2023 году до 300 дойдем", - сказал Чемезов в интервью программе "Военная приемка" ( телеканал "Звезда Плюс"). По его словам,... По его словам,...

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С начала года на столичных объектах капитального строительства прошло 259 проверок соблюдения требований санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности, а также культуры производства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 февраля, составляет 74,7588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,50 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 февраля, составляет 79,6104 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 февраля, составляет 79,6104 руб. По сравнению...

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Страны G7 договорились сохранять санкции против России из-за Украины и усиливать санкционное давление на нее, говорится в заявлении глав МИД государств "семерки", распространенном по итогам встреч на полях Мюнхенской конференции по безопасности. "Они договорились... "Они договорились... читать дальше

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Численность безработных граждан в России за год снизилась почти на 14%, уровень безработицы на конец года достиг минимального значения в 3,7%, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка... читать дальше

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В прошлом году популярность портала mos.ru выросла на 39%; в текущем году на портале планируется запустить новые сервисы в социальной сфере, ЖКХ и других отраслях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "В прошлом году популярность портала выросла на 39%. Неудивительно: благодаря... читать дальше

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С 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года в России планируется проведение эксперимента по внедрению таможенного мониторинга. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабинета министров. Мониторинг – относительно... Мониторинг – относительно... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин разрешил "Газпром нефти" приобрести доли британо-нидерландской Shell в проектах "Салым Петролеум" и "Ханты-Мансийский нефтегазовый союз" (ХМНС). Соответствующее распоряжение президента опубликовано в пятницу поздно вечером. Распоряжение... Распоряжение... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил более 15,3 тыс. случаев, скончались 36 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "Выявлено 15 тыс. 318 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше

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Аналитики Bank of America прогнозируют падение фондового индекса S&P 500 до 3800 пунктов к началу марта. По итогам торгов в четверг его значение составляло 4090,41 пункта, что предполагает падение более чем на 7%. "Неспособность индекса S&P 500 преодолеть потолок в... "Неспособность индекса S&P 500 преодолеть потолок в... читать дальше

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Германия в 2022 году сократила производство мяса на 8,1% (на 0,6 млн тонн) - до 7 млн тонн, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления (Destatis). Таким образом, показатель снижался по итогам каждого года после того, как в 2016 году... Таким образом, показатель снижался по итогам каждого года после того, как в 2016 году... читать дальше

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