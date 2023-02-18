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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 февраля в размере 74,7588 руб., евро - 79,6104 руб.
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18 февраля 2023 года 09:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 февраля в размере 74,7588 руб., евро - 79,6104 руб.

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18 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 февраля, составляет 74,7588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,50 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 февраля, составляет 79,6104 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,60 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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