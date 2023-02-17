ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,7638 руб., евро - 79,9764 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 79,9764 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,10 коп.

17 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 74,7638 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 55,61 коп.

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Шесть компаний подали заявки в Банк России для регистрации в качестве операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ. В начале февраля в реестр операторов информсистем по выпуску ЦФА был включён... В начале февраля в реестр операторов информсистем по выпуску ЦФА был включён... читать дальше

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Потребительские цены во Франции в январе 2023 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 6,0% в годовом выражении после роста на 5,9% в декабре, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Показатель совпал с... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "Энерготехсервис" на уровне ruА-, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. По данным компании, по итогам 2022 года "Энерготехсервис" входит в топ-3 российских... По данным компании, по итогам 2022 года "Энерготехсервис" входит в топ-3 российских... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 10 февраля составил 16 трлн 437,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 3 февраля денежная база в России равнялась 16 трлн 348,6 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,54%, или на 88,6... На 3 февраля денежная база в России равнялась 16 трлн 348,6 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,54%, или на 88,6... читать дальше

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Доля безналичных операций в розничном товарообороте может составить 80-85% на горизонте четырех лет, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на форуме "Кибербезопасность в финансах". "На горизонте где-то четыре-пять лет мы дойдем до цифры, с точки... "На горизонте где-то четыре-пять лет мы дойдем до цифры, с точки... читать дальше

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Розничные продажи в Великобритании в январе выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 0,3%. Согласно пересмотренным... читать дальше

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Китайская Lenovo Group Ltd., крупнейший мировой производитель персональных компьютеров, сократила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 32% до $437 млн, или $3,65 в расчете на акцию, по сравнению с $640 млн, или $5,50 на акцию, за третий квартал предыдущего фингода.... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 1272,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Uniper по итогам 2022 г. классифицировал активы в РФ как прекращенная деятельность из-за потери возможности принимать решения и руководить ПАО "Юнипро", говорится в отчете германского энергохолдинга. Uniper также отмечает, что продажа "Юнипро" по-прежнему остается под... Uniper также отмечает, что продажа "Юнипро" по-прежнему остается под... читать дальше

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Повышение цен на мясо и птицу за последние четыре недели отметили 41% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра. Отвечая на вопрос о том, "на какие основные продукты цены за... Отвечая на вопрос о том, "на какие основные продукты цены за... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 15-летним облигациям АО "Эталон-финанс" серии 002P-01 с 3-летней офертой объемом не менее 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA-(EXP), сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены... По данному выпуску не предусмотрены... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,51 пункта (0,209%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2158,47 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 1,75 пункта (0,193%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 1,75 пункта (0,193%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 003Р-006 объемом 8 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AAА(RU), сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим... Эмиссия является старшим... читать дальше

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Американская Applied Materials Inc., один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, увеличила выручку в первом финансовом квартале на 7%, что оказалось лучше ожиданий рынка. Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка по итогам квартала,... Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка по итогам квартала,... читать дальше

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Ошибочные оценки о сильном снижении добычи нефти в РФ весной прошлого года на фоне введения санкций взвинтили цены и привели к решению о высвобождении стратегических запасов нефти (SPR), заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в интервью Energy... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал разнонаправленным движением индексов МосБиржи и РТС на фоне сохраняющегося ухода инвесторов от риска в ожидании введения Евросоюзом новых антироссийских санкций, а также из-за ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры. В... читать дальше

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