ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 февраля в размере 74,7638 руб.

16 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 74,7638 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 55,61 коп.

.

Московская биржа зарегистрировала выпуск 4-летних облигаций ХК "Металлоинвест" серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

.

Американские фондовые индексы опускаются более чем на 1% в ходе торгов в четверг. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:09 мск в четверг снизился на 381,39 пункта (1,12%) и составил 33746,66 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:09 мск в четверг снизился на 381,39 пункта (1,12%) и составил 33746,66 пункта. Standard & Poor's 500 опустился... Standard & Poor's 500 опустился... читать дальше

.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер считает преждевременным делать выводы о том, что инфляция в США устойчиво встала на путь движения к целевому показателю американского ЦБ в 2%. Хотя инфляция несколько замедлилась с лета прошлого... Хотя инфляция несколько замедлилась с лета прошлого... читать дальше

.

Объем производства промышленной продукции в Белоруссии в январе 2023 года составил в денежном выражении 14,1 млрд бел. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,1% меньше, чем в январе 2022 года, говорится в сообщении Белстата. Среди видов экономической деятельности в... Среди видов экономической деятельности в... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5631 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7755 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,505 руб., максимальный - 75,08 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 74,505 руб., максимальный - 75,08 руб. Было заключено... читать дальше

.

Белорусская сторона подготовила для финансирования в рамках российского госкредита на 105 млрд рублей 16 импортозамещающих проектов на 80 млрд рублей, сообщил Минпром Белоруссии. "Импортозамещающие интеграционные проекты в рамках кредита России находятся в высокой... "Импортозамещающие интеграционные проекты в рамках кредита России находятся в высокой... читать дальше

.

Минсельхоз предлагает ввести квоты на импорт в РФ семян девяти сельхозкультур в 2024 году. Размер квот будет поэтапно уменьшаться. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, соответствующий проект постановления правительства планируется вынести на рассмотрение... Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, соответствующий проект постановления правительства планируется вынести на рассмотрение... читать дальше

.

ПАО "ФСК-Россети" установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-08R объемом 12 млрд рублей на уровне 8,8% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-20-го купонов будет определяться как сумма ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на... Ставка 2-20-го купонов будет определяться как сумма ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на... читать дальше

.

Европейские страны продолжают выходить из состава акционеров Международного инвестиционного банка (МИБ). В четверг МИБ получил официальное уведомление от Болгарии о том, что с 15 августа страна прекратит быть акционером банка, сказано в его сообщении. В четверг МИБ получил официальное уведомление от Болгарии о том, что с 15 августа страна прекратит быть акционером банка, сказано в его сообщении. Ранее это... Ранее это... читать дальше

.

Более 292 млрд рублей кредитов смогли привлечь МСП в 2022 году при помощи поручительств региональных гарантийных организаций (РГО), которые входят в национальную гарантийную систему, ее оператором выступает Корпорация МСП, говорится в пресс-релизе... читать дальше

.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 194 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 195 тыс., а не 196... Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 195 тыс., а не 196... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 4-летним облигациям ХК "Металлоинвест" серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еААА(RU), сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным... Эмиссия является старшим необеспеченным... читать дальше

.

Снижение Европой импорта трубопроводного российского газа внесло структурные изменения в местный энергетический рынок, сжиженный природный газ становится ключевым источником энергии для региона, считают в англо-голландской Shell. Как говорится в ежегодном обзоре... Как говорится в ежегодном обзоре... читать дальше

.

Число домов, строительство которых было начато в США в январе, сократилось на 4,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,309 млн в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с июня 2020 года, говорится в сообщении министерства торговли страны. Согласно... Согласно... читать дальше

.

ЦБ РФ рассчитывает к апрелю определиться с новым порогом имущественного ценза для квалифицированных инвесторов, при этом допускает, что его повышение пройдет в два этапа, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка... читать дальше

.

6 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-403 на 22 млрд 407,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.