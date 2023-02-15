.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 3 февраля по 10 февраля на 16283 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2316 тыс. баррелей
.
15 февраля 2023 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 3 февраля по 10 февраля на 16283 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2316 тыс. баррелей
|0
15 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 16283 тыс. баррелей - до 471,394 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2316 тыс. баррелей и составили 241,922 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1285 тыс. баррелей, достигнув 119,237 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
15 февраля 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 февраля снизилась на 2,05% и составила 38929,745 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 38929,745 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 814,367 млрд руб., или на...
.15 февраля 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 371 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8472 руб. Минимальный курс юаня составил 10,768 руб., максимальный - 10,905 руб. Было заключено 38123 сделки.... читать дальше
.15 февраля 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3060 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,5673 руб. Минимальный курс евро составил 79 руб., максимальный - 80,0175 руб. Было заключено 12494 сделки.... читать дальше
.15 февраля 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5162 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2608 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,4225 руб., максимальный - 74,66 руб. Было... читать дальше
.15 февраля 2023 года 19:07
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе 2023 года снизился на 6,7% по отношению к декабрю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. При этом индекс реального эффективного...
.15 февраля 2023 года 19:02
Потребительские цены на бензин в РФ за период с 6 по 12 февраля 2023 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На неделе с 30 января по 5 февраля цены тоже не изменились. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 13 февраля понизилась... читать дальше
.15 февраля 2023 года 19:01
Плодоовощная продукция в РФ с 7 по 13 февраля в среднем подорожала на 3,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 31 января по 6 февраля 2023 г. рост цен составил 5,1%. Лук репчатый подорожал на 10,1%, огурцы - на 6,2%, помидоры - на 4,1%,... читать дальше
.15 февраля 2023 года 19:00
За период с 7 по 13 февраля 2023 года потребительские цены повысились на 0,18%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 31 января по 6 февраля 2023 года потребительские цены повысились на 0,26%. С начала февраля цены прибавили 0,40%, с начала... читать дальше
.15 февраля 2023 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги под давлением продаж на ожиданиях новых антироссийских санкций Запада, а также ухудшении внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом США в связи с сохраняющейся высокой инфляцией.... читать дальше
.15 февраля 2023 года 18:47
ЦБ не станет требовать включения в перечень рисков по полисам страхования банковских карт риск социальной инженерии
Банк России не будет требовать включения в перечень рисков по полисам страхования банковских карт риск социальной инженерии, сообщил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния журналистам в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге. Он... читать дальше
.15 февраля 2023 года 18:39
Американские фондовые индексы снижается сегодня, трейдеры оценивают статданные и корпоративные отчеты. Ряд "ястребиных" заявлений руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также январские данные по инфляции в США, опубликованные накануне, ослабили надежды... читать дальше
.15 февраля 2023 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 3 февраля по 10 февраля на 16283 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2316 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 16283 тыс. баррелей - до 471,394 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2316 тыс. баррелей и составили 241,922 млн... читать дальше
.15 февраля 2023 года 18:26
Смертность в РФ снизилась на 22% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова. "На 22% смертность по сравнению с 2021 годом снизилась", - сказала Голикова на заседании, посвященном открытию новых объектов здравоохранения в ряде...
.15 февраля 2023 года 18:09
Банкам стоит воздерживаться от предложений услуг клиентам через мессенджеры, чтобы оградить клиентов от рисков мошенничества, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры РФ Владимир Бенгин на форуме "Кибербезопасность в финансах" в... читать дальше
.15 февраля 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4113 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2124 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,7 руб., максимальный - 74,66 руб. Было заключено... читать дальше
.15 февраля 2023 года 17:38
Объем промышленного производства в США в январе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение показателя на 0,5%. В годовом выражении... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.