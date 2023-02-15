ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 февраля в размере 74,2077 руб.

15 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 февраля, составляет 74,2077 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,32 коп.

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Объем промышленного производства в США в январе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение показателя на 0,5%. В годовом выражении... читать дальше

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Союз туриндустрии Белоруссии и Российский союз туриндустрии (РСТ) рассматривают возможность объединения туристического пространства стран, свои предложения они планируют представить властям в этом году. "По справедливости мы друг другу совсем не "заграница", но... "По справедливости мы друг другу совсем не "заграница", но... читать дальше

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Законопроект о применении дисконтов к цене Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть должен стабилизировать доходы региональных бюджетов, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов. "Наши... "Наши... читать дальше

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Розничные продажи в США в январе подскочили на 3% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Это максимальный подъем показателя с марта 2021 года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали подъема показателя на 2%, прогноз Trading Economics... читать дальше

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5 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-402 на 46 млрд 377,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Снижение добычи нефти Россией на 500 тысяч баррелей в сутки с марта текущего года уже заложено в налоговые изменения, фиксирующие дисконт российской нефти Urals к Brent при расчете нефтяных налогов, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе пленарного заседания Госдумы... читать дальше

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Белоруссия в 2022 году экспортировала сельхозпродукцию на $8,3 млрд, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Вадим Шагойко. "В 2022 году экспорт белорусской сельхозпродукции достиг рекордных результатов и составил $8,3 млрд. За прошлый год... "В 2022 году экспорт белорусской сельхозпродукции достиг рекордных результатов и составил $8,3 млрд. За прошлый год... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года составила 93,777% от номинала, что соответствует доходности 3,33% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Индия в январе 2023 года импортировала золото всего на $697 млн, следует из материалов министерства торговли и промышленности страны. Это в 3,4 раза меньше, чем в январе прошлого года, в 1,7 раза меньше показателя декабря и является минимальным значением с мая 2021 года, когда... читать дальше

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АО "Банк ДОМ.РФ" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних "зеленых" облигаций объемом 5 млрд рублей на уровне 9,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,94% годовых. Купоны... Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,94% годовых. Купоны... читать дальше

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Пассажиропоток "Шереметьево" в январе 2023 года снизился в годовом выражении на 5%, до 2,4 млн человек, включая детей до двух лет, следует из сообщения аэропорта. Внутренними рейсами были отправлены 1,75 млн пассажиров (+11,3% г/г), за рубеж - 630 тыс.... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 34,57 пункта (1,549%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2197,66 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2211,43 (-0,93%) пункта,... читать дальше

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ЦБ РФ с 16 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4446,47 (+38,73) руб./грамм; на серебро - 51,8 (-0,41) руб./грамм; на платину - 2271,31 (+29,5) руб./грамм; на палладий - 3769,61 (+76,8) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 февраля, составляет 74,2077 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,32 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 февраля, составляет 79,5654 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,99 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Количество DDoS-атак на финансовые организации в России в минувшем году выросло в четыре раза, общее число киберугроз увеличилось на 2%, сообщил зампред Банка России Филипп Габуния во время сессии "Страхование киберрисков" на форуме "Кибербезопасность в финансах" в среду в... читать дальше

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