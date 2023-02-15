Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2409,8 млрд руб.

15 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 2409,8 млрд руб.

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ЦБ РФ создал новое структурное подразделение - департамент организации международных расчетов, который займется развитием корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, говорится в сообщении регулятора. В ЦБ указали, что новый... В ЦБ указали, что новый... читать дальше

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"Автодор" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-003P-03 объемом 4 млрд рублей на уровне 10,30% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,57% годовых. Купоны полугодовые. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,57% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Австралийская Fortescue Metals Group, один из крупнейших производителей железной руды в мире, в первом полугодии 2023 финансового года (в июле-декабре) сократила чистую прибыль на 15% до $2,37 млрд против $2,78 млрд годом ранее. Результат оказался лучше среднего... Результат оказался лучше среднего... читать дальше

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Онлайн-ритейлер Wildberries по итогам 2022 года нарастил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) почти в два раза - на 98%, до 1,67 трлн рублей, сообщила компания. В сообщении Wildberries говорится, что в прошлом году покупатели приобрели через онлайн-ритейлера 1,9 млрд... В сообщении Wildberries говорится, что в прошлом году покупатели приобрели через онлайн-ритейлера 1,9 млрд... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) может увеличить ставку по депозитам до уровня выше 3,5% и едва ли станет снижать её в текущем году, полагает член совета управляющих ЕЦБ и глава Центрального банка Ирландии Габриэль Маклуф. "Я могу представить себе ставку выше 3,5%, -... "Я могу представить себе ставку выше 3,5%, -... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-006 объемом 8 млрд рублей в размере 10,35% годовых, говорится в сообщении организации. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 10,62% годовых. Купоны... Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 10,62% годовых. Купоны... читать дальше

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Индустрия гостеприимства в Москве за 2022 год заработала почти 880 млрд рублей, всего Москву в прошлом году посетили почти 18 млн туристов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Доходы городской индустрии гостеприимства в 2022 году составили 879,1 млрд рублей, что на... "Доходы городской индустрии гостеприимства в 2022 году составили 879,1 млрд рублей, что на... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 2409,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Элемент лизинг" серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летнему выпуску облигаций ПАО "Ростелеком" серии 002P-10R объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал более чем процентным падением индексов на фоне ожидаемых новых антироссийских санкций Запада, а также ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США на фоне... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,64/77,11 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 46 коп., Cредний курс продажи...

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Министерство экономического развития РФ разработало и запустило веб-портал, где собраны 16 наиболее востребованных мер поддержки для реализации инвестпроектов, сообщила пресс-служба министерства. Адрес сайта: http://invest.economy.gov.ru/ Адрес сайта: http://invest.economy.gov.ru/ В частности, речь на... В частности, речь на... читать дальше

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Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в январе в направлении Европы по сети ОАО "РЖД" 729 тыс. тонн металла против 753 тыс. тонн в декабре (падение на 3%), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью РЖД. Показатель без учета... Показатель без учета... читать дальше

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В столице оформлено более 7 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования в январе текущего года, сообщили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы. "В январе 2023 года на первичном и вторичном рынках столичного жилья в Росреестре... "В январе 2023 года на первичном и вторичном рынках столичного жилья в Росреестре... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС) нужно продолжить постепенные повышения ключевой процентной ставки до тех пор, пока она не будет превышать 5% годовых, полагает председатель Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер. "Ставка будет выше 5%. Насколько... "Ставка будет выше 5%. Насколько... читать дальше

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