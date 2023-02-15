.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2409,8 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в январе составила 0,84%
Рост потребительских цен в январе незначительно ускорился до 0,84% после повышения на 0,78% в декабре, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 11,77%. Аналитики ожидали январскую инфляцию на уровне 0,7%
 
Ряд показателей макропрогноза РФ на этот год Минэкономразвития может улучшить в апреле
Минэкономразвития приступило к уточнению макропрогноза на 2023 год и разработке сценарных условий прогноза социально-экономического развития России на 2024-2026 годы, в апреле представит их в правительство, сообщила пресс-служба министерства по...
 
В РФ могут разрешить расчеты через платежные системы из дружественных стран
Минфин провел опрос среди крупнейших российских бизнесменов по поводу их интереса к использованию иностранных платежных систем из дружественных стран для личных и корпоративных расчетов, в том числе трансграничных (с 2021 г. проводить оплату с...
 
Депутаты предложили запустить всеобщую ипотеку под 5%
Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ выступил с инициативой запуска в России ипотеки для всех граждан по ставке 5% и без использования бюджетных средств. Письмо с таким предложением было направлено в Минстрой, ЦБ и правительство, чтобы власти...
 
15 февраля 2023 года 10:07

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2409,8 млрд руб.

 0
15 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 2409,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1730,6 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
15 февраля 2023 года 10:44
ЦБ РФ создал департамент организации международных расчетов
ЦБ РФ создал новое структурное подразделение - департамент организации международных расчетов, который займется развитием корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ указали, что новый...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 10:40
ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона бондов на 4 млрд рублей на уровне 10,3%
"Автодор" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-003P-03 объемом 4 млрд рублей на уровне 10,30% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,57% годовых. Купоны полугодовые.

Сбор заявок на...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 10:36
Fortescue в 1-м финполугодии снизил чистую прибыль на 15%
Австралийская Fortescue Metals Group, один из крупнейших производителей железной руды в мире, в первом полугодии 2023 финансового года (в июле-декабре) сократила чистую прибыль на 15% до $2,37 млрд против $2,78 млрд годом ранее.

Результат оказался лучше среднего...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 10:28
Wildberries за 2022 год почти удвоил оборот - до 1,67 трлн руб
Онлайн-ритейлер Wildberries по итогам 2022 года нарастил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) почти в два раза - на 98%, до 1,67 трлн рублей, сообщила компания.

В сообщении Wildberries говорится, что в прошлом году покупатели приобрели через онлайн-ритейлера 1,9 млрд...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 10:20
Глава ЦБ Ирландии: ЕЦБ поднимет ставку выше 3,5% и до конца года снижать не станет
Европейский центральный банк (ЕЦБ) может увеличить ставку по депозитам до уровня выше 3,5% и едва ли станет снижать её в текущем году, полагает член совета управляющих ЕЦБ и глава Центрального банка Ирландии Габриэль Маклуф.

"Я могу представить себе ставку выше 3,5%, -...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 10:19
ЕАБР установил ставку 1-го купона бондов на 8 млрд рублей в размере 10,35%
Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-006 объемом 8 млрд рублей в размере 10,35% годовых, говорится в сообщении организации.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 10,62% годовых. Купоны...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 10:12
Доходы московской индустрии гостеприимства в 2022 году выросли на 22,7%
Индустрия гостеприимства в Москве за 2022 год заработала почти 880 млрд рублей, всего Москву в прошлом году посетили почти 18 млн туристов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Доходы городской индустрии гостеприимства в 2022 году составили 879,1 млрд рублей, что на...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 10:07
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2409,8 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 2409,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
15 февраля 2023 года 10:07
Мосбиржа зарегистрировала облигации "Элемент лизинга" на 2 млрд рублей
Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Элемент лизинг" серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 10:05
АКРА присвоило бондам "Ростелекома" на 10 млрд рублей рейтинг AA(RU)
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летнему выпуску облигаций ПАО "Ростелеком" серии 002P-10R объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 10:04
Фондовый рынок России начал торги в существенном минусе
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал более чем процентным падением индексов на фоне ожидаемых новых антироссийских санкций Запада, а также ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США на фоне...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 73,64/77,11 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,64/77,11 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 46 коп., Cредний курс продажи...
.
15 февраля 2023 года 09:59
Минэкономразвития запустило информационный ресурс о мерах поддержки инвестпроектов
Министерство экономического развития РФ разработало и запустило веб-портал, где собраны 16 наиболее востребованных мер поддержки для реализации инвестпроектов, сообщила пресс-служба министерства.

Адрес сайта: http://invest.economy.gov.ru/

В частности, речь на...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 09:52
Сталепроизводители РФ в январе сократили ж/д-поставки в Европу, без учета Турции экспорт вырос на 17,5% к декабрю
Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в январе в направлении Европы по сети ОАО "РЖД" 729 тыс. тонн металла против 753 тыс. тонн в декабре (падение на 3%), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью РЖД.

Показатель без учета...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 09:45
В январе в Москве зарегистрировано свыше 7 тыс. ипотечных сделок с жильем
В столице оформлено более 7 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования в январе текущего года, сообщили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"В январе 2023 года на первичном и вторичном рынках столичного жилья в Росреестре...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 09:37
ФРС следует продолжать постепенные повышения ставки - глава ФРБ Филадельфии
Федеральной резервной системе (ФРС) нужно продолжить постепенные повышения ключевой процентной ставки до тех пор, пока она не будет превышать 5% годовых, полагает председатель Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер.

"Ставка будет выше 5%. Насколько...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.