Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1546,7 млрд руб.

13 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 1546,7 млрд руб.

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Добыча угля в РФ в 2022 г. составила 443,6 млн т, что чуть больше показателей 2021 г., говорится в статье вице-премьера Александра Новака для журнала "Энергетическая политика". Экспорт угля из РФ по итогам 2022 г. снизился на 7,5%, до 210,9 млн т, поставки на... Экспорт угля из РФ по итогам 2022 г. снизился на 7,5%, до 210,9 млн т, поставки на... читать дальше

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Ключевые банки, работающие с АПК РФ, с начала года к 8 февраля направили на кредитование сезонных полевых работ 67,5 млрд рублей, что на 36,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк выдал 34,5 млрд рублей (34,2... В частности, Россельхозбанк выдал 34,5 млрд рублей (34,2... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,12 пункта (0,226%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2266,7 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2270,95 (+0,41%) пункта, минимальное - 2262,67 (+0,05%)... читать дальше

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Россия в текущем году намерена сместить акцент экспорта нефти и нефтепродуктов в дружественные страны, увеличив их долю в общей структуре зарубежных поставок до 75-80%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в статье журнала "Энергетическая политика". "В текущем году в... "В текущем году в... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 14 января по 13 февраля) - 72,8 руб. за доллар, минимальное значение - 67,796 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 5,00 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Европейская комиссия улучшила прогноз роста экономики еврозоны на 2023 год до 0,9% с ожидавшихся в ноябре 0,3%, однако сообщила, что прогноз остается слабым, поскольку высокая инфляция и резкий подъем процентных ставок, как ожидается, окажут негативное влияние на активность. В... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 77,57/81,98 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,5/75,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 35 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,8/76,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 52 коп., Cредний курс продажи...

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Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются сегодня, трейдеры в том числе оценивают ежеквартальный прогноз Европейской комиссии. Инфляция в еврозоне будет оставаться чуть выше целевых для Европейского центрального банка (ЕЦБ) 2% в 2025 году, несмотря на ее текущее... Инфляция в еврозоне будет оставаться чуть выше целевых для Европейского центрального банка (ЕЦБ) 2% в 2025 году, несмотря на ее текущее... читать дальше

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АО "Новосибирскхлебопродукт" установило ставку 32-го купона облигаций серии БО-П01 на 70 млн рублей на уровне 12% годовых, говорится в сообщении эмитента. Выпуск был размещен в августе 2020 года. Ставки 1-12-го купонов были установлены на уровне 12,5% годовых. Ставка... Выпуск был размещен в августе 2020 года. Ставки 1-12-го купонов были установлены на уровне 12,5% годовых. Ставка... читать дальше

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Номинальный объем ВВП Азербайджана в январе 2023 года составил 9 млрд 690,2 млн манатов, спад в реальном выражении оценивается в 1,5%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике. По данным статистики, ненефтегазовый сектор вырос на 1,7%, тогда как... читать дальше

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По итогам 2022 года выручка ювелирного холдинга Sokolov выросла на 31% и достигла 32 млрд рублей, сообщила компания. Ключевым драйвером роста стал двукратный рост розничных продаж, на которые теперь приходится 75% совокупной выручки бренда (24 млрд рублей). Треть... Ключевым драйвером роста стал двукратный рост розничных продаж, на которые теперь приходится 75% совокупной выручки бренда (24 млрд рублей). Треть... читать дальше

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Только 40% столичных новостроек на стадии строительства реализовано покупателям, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста. "По сведениям на 1 января 2023 года, из всего объема квартир, которые застройщики предлагают потенциальному покупателю в строящихся по 214-ФЗ... "По сведениям на 1 января 2023 года, из всего объема квартир, которые застройщики предлагают потенциальному покупателю в строящихся по 214-ФЗ... читать дальше

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Экспорт зерна из РФ в 2022 календарном году в стоимостном выражении вырос на 15%, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Сергея Левина по итогам встречи атташе по АПК с руководителями ведущих... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 649 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,7556 руб. Минимальный курс юаня составил 10,702 руб., максимальный - 10,78 руб. Было заключено 2079 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,702 руб., максимальный - 10,78 руб. Было заключено 2079 сделок.... читать дальше

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