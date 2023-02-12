ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 февраля в размере 72,7923 руб., евро - 78,0542 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 78,0542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,81 коп.

12 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 72,7923 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,26 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 40338,481 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 76,682 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7164 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6299 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,195 руб., максимальный - 73,8775 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,195 руб., максимальный - 73,8775 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 715 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,7725 руб. Минимальный курс юаня составил 10,702 руб., максимальный - 10,809 руб. Было заключено 29218... Минимальный курс юаня составил 10,702 руб., максимальный - 10,809 руб. Было заключено 29218... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,6945 руб. Минимальный курс евро составил 78,015 руб., максимальный - 79,245 руб. Было заключено 12818... Минимальный курс евро составил 78,015 руб., максимальный - 79,245 руб. Было заключено 12818... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых и нефтяных площадок, известий о новых антироссийских санкционных действиях Запада, а также ослабления рубля. В Азии в понедельник индексы снизились за исключением Китая.... В Азии в понедельник индексы снизились за исключением Китая.... читать дальше

.

Пассажиропоток в 23 крупнейших аэропортах Германии в 2022 году составил около 155,2 млн человек, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Это более чем вдвое (на 111%) превысило показатель 2021 года, когда авиаперевозки сильно... Это более чем вдвое (на 111%) превысило показатель 2021 года, когда авиаперевозки сильно... читать дальше

.

Американские фондовые индексы начали торги в понедельник ростом после падения по итогам предыдущей недели. Инвесторы по-прежнему настороженно относятся к прогнозам дальнейшего повышения процентной ставки Федеральной резервной системой и ждут данных об инфляции за январь, которые... читать дальше

.

Евро и доллар США немного ускорили темпы роста на Московской бирже в понедельник вечером, обновили апрельские максимумы. Евро поднялся выше 79 руб. впервые с 25 апреля, доллар торгуется по направлению к 74 руб. Курс евро в 18:07 мск составил 79,075 руб., поднявшись на... Курс евро в 18:07 мск составил 79,075 руб., поднявшись на... читать дальше

.

Торговые сети РФ рассчитывают на сохранение поставок овощей и фруктов из Турции, не ожидают перебоев из-за землетрясения. Как сообщил "Интерфаксу" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, на сегодняшний день торговые сети не... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7783 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6064 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,2 руб., максимальный - 73,88 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,2 руб., максимальный - 73,88 руб. Было заключено... читать дальше

.

Индия в 2022 году импортировала 231,58 млн тонн нефти, что на 42% больше, чем годом ранее, сообщило министерство торговли. В тройку крупнейших поставщиков в минувшем году вошла Россия, поставившая за 12 месяцев 33,37 млн тонн нефти (против 3,66 млн тонн в 2021 г.),... В тройку крупнейших поставщиков в минувшем году вошла Россия, поставившая за 12 месяцев 33,37 млн тонн нефти (против 3,66 млн тонн в 2021 г.),... читать дальше

.

Банк России планирует ужесточить резервирование ипотеки от застройщика с экстремально низкими ставками с 30 мая этого года, следует из доработанного проекта изменений в положение 590-П. ЦБ впервые опубликовал проект изменений в декабре прошлого года и до середины января принимал... читать дальше

.

ГК "Русагро" в 2023 году намерена инвестировать 4,7 млрд рублей в развитие своих заводов в Саратовской области, входящих в масложировое подразделение, сообщила пресс-служба губернатора региона. Соглашение о сотрудничестве глава Саратовской области Роман Бусаргин и... Соглашение о сотрудничестве глава Саратовской области Роман Бусаргин и... читать дальше

.

3 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-400 на 4 млрд 736,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Спрос на офисные помещения в Европе резко восстановился в минувшем году, оправившись от последствий пандемии коронавируса, что способствовало росту арендной платы и частично компенсировало коррекцию цен, связанную с ростом процентных ставок. Общая площадь офисных... Общая площадь офисных... читать дальше

.

АО "ВЭБ-лизинг" выкупило по оферте 45 тыс. 698 облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 0,91% выпуска. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 0,91% выпуска. Компания в... Компания в... читать дальше

.