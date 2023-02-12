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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 февраля в размере 72,7923 руб., евро - 78,0542 руб.
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12 февраля 2023 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 февраля в размере 72,7923 руб., евро - 78,0542 руб.
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12 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 72,7923 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,26 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 78,0542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,81 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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