ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 февраля в размере 72,7923 руб., евро - 78,0542 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 78,0542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,81 коп.

11 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 72,7923 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,26 коп.

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Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, меняющий расчет демпфера по бензину и дизтопливу с апреля 2023 года, следует из текста законопроекта. Так, с сентября 2022 года цена экспортной альтернативы в формуле бензинового демпфера рассчитывается с... Так, с сентября 2022 года цена экспортной альтернативы в формуле бензинового демпфера рассчитывается с... читать дальше

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Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в феврале составила 124,3 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,6%. Такие данные приводит "ЦИАН.Аналитика". По подсчетам "Этажей",... читать дальше

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Вице-премьер - министр промышленности России Денис Мантуров обсудил с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом взаимодействие между странами в торговой сфере и в области военно-технического сотрудничества, сообщает правительство... читать дальше

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Количество автомобильных краж в Москве после запуска комплексов фотовидеофиксации сократилось на 93%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "На 93% сократилось число автомобильных краж в Москве с запуском комплексов фотовидеофиксации. Для сравнения: 948 случаев угона... "На 93% сократилось число автомобильных краж в Москве с запуском комплексов фотовидеофиксации. Для сравнения: 948 случаев угона... читать дальше

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Правительство внесло с Государственную думу законопроект, которым предлагает уточнить значение среднего уровня цены нефти Urals на мировых рынках для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также налога на дополнительный доход (НДД), следует из пояснительной... читать дальше

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В 2022 году дипломы столичных университетов получили 176,1 тысячи молодых специалистов. Больше всего среди выпускников экономистов, юристов, программистов, разработчиков и педагогов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных... читать дальше

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Безработица в Канаде в январе 2023 года составила 5%, как и в декабре, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Показатель находится на 0,1 п.п. выше рекордно низкого уровня в 4,9%, зафиксированного в июне и июле. Число занятых в экономике Канады в... Число занятых в экономике Канады в... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 12,3 тыс. случаев, скончался 31 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "Выявлено 12 тыс. 347 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 72,7923 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,26 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 78,0542 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 78,0542 руб. По...

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Власти РФ рассмотрят предложение турбизнеса о снижении суммы страхового вознаграждения и финансового обеспечения для российских туроператоров, занимающихся выездным туризмом в Белоруссию, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "У нас очень теплые отношения... читать дальше

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Текущие оценки динамики российской экономики в 2023 году оптимистичнее действующего прогноза Минэкономразвития, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Оценки которые мы делаем на этот год, они более оптимистичные, чем нам казалось", - сказал сегодня... "Оценки которые мы делаем на этот год, они более оптимистичные, чем нам казалось", - сказал сегодня... читать дальше

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Китай получил первую за два года партию австралийского угля на фоне признаков ослабления напряженности в отношениях между двумя государствами, сообщает издание Barron's. Согласно данным морской платформы MarineTraffic, судно под названием Magic Eclipse в четверг бросило... Согласно данным морской платформы MarineTraffic, судно под названием Magic Eclipse в четверг бросило... читать дальше

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Правительство РФ продолжает помогать регионам в создании инфраструктуры, необходимой для развития туризма. В ближайшие три года свыше 9,2 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета в Калининградскую область на строительство берегозащитных сооружений. Распоряжение об... читать дальше

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов утвердил инвестиционную программу страны на 2023 год, в соответствии с которой объем капвложений в национальную экономику составит 37,4 млрд манатов ($10,7 млрд по курсу ЦБ страны). Соответствующее постановление главы государства... читать дальше

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Рыбоводы РФ в 2022 году увеличили производство рыбы и морепродуктов на 7,5%, до 383,5 тыс. тонн, сообщает Росрыболовство. "В структуре производства товарной аквакультуры в число основных сегментов входят лососевые, карповые, ценные морепродукты (устрицы, мидии, гребешки... "В структуре производства товарной аквакультуры в число основных сегментов входят лососевые, карповые, ценные морепродукты (устрицы, мидии, гребешки... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ стал максимальным с середины октября и составил более 12,8 тыс. случаев, скончались 36 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "Выявлено 12 тыс. 845 новых... "Выявлено 12 тыс. 845 новых... читать дальше

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