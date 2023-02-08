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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 27 января по 3 февраля на 2423 тыс. баррелей, бензина - выросли на 5008 тыс. баррелей
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08 февраля 2023 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 27 января по 3 февраля на 2423 тыс. баррелей, бензина - выросли на 5008 тыс. баррелей
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8 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2423 тыс. баррелей - до 455,111 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 5008 тыс. баррелей и составили 239,606 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 2932 тыс. баррелей, достигнув 120,522 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1600 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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