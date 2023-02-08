ЦБ РФ установил курс евро с 9 февраля в размере 76,8344 руб.

8 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 76,8344 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 92,57 коп.

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в среду, трейдеры оценивают корпоративные новости и ждут новых сигналов от руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), выступления которых запланированы на текущий день. Индекс Dow Jones Industrial Average... Индекс Dow Jones Industrial Average... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7448 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6639 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,91 руб., максимальный - 72,2675 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 70,91 руб., максимальный - 72,2675 руб. Было... читать дальше

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Промышленные предприятия РФ, по предварительным данным, сократили в январе 2023 г. производство грузовых вагонов на 27,2% к тому же месяцу прошлого года - до 3,343 тыс. единиц. Данные представлены НП "Объединение производителей железнодорожной техники" (ОПЖТ). В том... В том... читать дальше

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В 3-м финквартале Capri Holdings, владеющая модными домами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, зафиксировала 30-процентное снижение чистой прибыли в связи с ухудшением результатов всех трех брендов. Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль по итогам... Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль по итогам... читать дальше

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Крупнейшая в мире биржа по торговле криптовалютами Binance вводит запрет на открытие долларовых депозитов и снятие долларов, говорится в сообщении компании, при этом причины решения не уточняются. "Мы временно приостанавливаем банковские переводы в долларах по состоянию... "Мы временно приостанавливаем банковские переводы в долларах по состоянию... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26242 с погашением 29 августа 2029 года составила 97,2285% от номинала, что соответствует доходности 9,8% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Глава французской Totalenergies Патрик Пуяннэ считает, что нынешняя цена на сжиженный природный газ (СПГ) все еще слишком высока, вероятно, придется экономить, хотя ожидает прироста спроса на СПГ в Европе в 2023 году на 15-20 млн т. Как заявил глава компании в ходе... Как заявил глава компании в ходе... читать дальше

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Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, увеличила выручку в 4-м квартале 2022 года почти в 1,5 раза благодаря росту объема заказов. Прогнозы компании на 1-й квартал превзошли ожидания рынка. Акции Uber подскочили в цене на... Прогнозы компании на 1-й квартал превзошли ожидания рынка. Акции Uber подскочили в цене на... читать дальше

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China Oil & Gas Piping Network Corp. (PipeChina) в 2022 году увеличила чистую прибыль на 7,2% - до 31,9 млрд юаней ($4,7 млрд), сообщила госкомпания, которая занимается строительством и эксплуатацией нефте- и газопроводов в КНР. Выручка повысилась на 11,2% и достигла... Выручка повысилась на 11,2% и достигла... читать дальше

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По итогам 2-го финансового квартала чистая прибыль американского производителя косметики и парфюмерии Coty Inc. выросла на 22% и составила $235 млн по сравнению с $188,9 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $0,27 с... читать дальше

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февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-397 на 34 млрд 878,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Потребление рыбы в России в последние годы снижается. Как сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в эфире "РБК-ТВ" в среду, в 2021 году уровень потребления снизился незначительно, составил порядка 21,7 кг на человека. "По 2022 году пока у нас еще данных нет, но... читать дальше

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ЦБ РФ с 9 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4304,91 (+35,32) руб./грамм; на серебро - 51,1 (+0,09) руб./грамм; на платину - 2232,19 (-1,47) руб./грамм; на палладий - 3764,81 (+181,84) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 71,5763 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,39 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 76,8344 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 92,57 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,03 пункта (0,442%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2257,66 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2283,46 (+0,7%) пункта,... читать дальше

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