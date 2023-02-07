ЦБ РФ установил курс евро с 8 февраля в размере 75,9087 руб.

7 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 75,9087 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,60 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 40373,076 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 334,157 млрд руб., или на...

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ООО "Аренза-Про" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей на уровне 14,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) увеличил объем размещения 2-летнего выпуска облигаций серии БO-18-002Р с не менее 10 млрд рублей до 12 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 8,92% годовых, что соответствует... Финальный ориентир ставки 1-го купона - 8,92% годовых, что соответствует... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций НПО "ХимТэк" (Белгород) серии 001Р-02, включила его в третий уровень котировального списка и сектор роста, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00602-R-001P. Параметры бумаг пока... Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00602-R-001P. Параметры бумаг пока... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2681 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9465 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,7025 руб., максимальный - 71,2475 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 70,7025 руб., максимальный - 71,2475 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1578 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,9201 руб. Минимальный курс евро составил 75,6075 руб., максимальный - 76,71 руб. Было заключено 15217... Минимальный курс евро составил 75,6075 руб., максимальный - 76,71 руб. Было заключено 15217... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 484 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4385 руб. Минимальный курс юаня составил 10,409 руб., максимальный - 10,465 руб. Было заключено 36277 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,409 руб., максимальный - 10,465 руб. Было заключено 36277 сделок.... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала два выпуска облигаций АО "Русская контейнерная компания" (РКК) серий БО-01 и БО-02 и включила их в третий уровень котировального списка, а также в сектор повышенного инвестиционного риска, сообщается в материалах биржи. Выпускам... Выпускам... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в небольшом минусе на фоне выборочной фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, а также разнополярных сигналов с внешних площадок. Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной. Преимущественно в минусе торговалась... Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной. Преимущественно в минусе торговалась... читать дальше

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Активный рост числа рабочих мест в американской экономике в январе указал на то, что Федеральной резервной системе (ФРС) предстоит еще немало работы по замедлению инфляции, считает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. Ключевая... Ключевая... читать дальше

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Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды готовит законопроект о создании в России системы независимого аудита запасов полезных ископаемых. "Коллеги, наша задача - сформировать механизм аудита запасов, отвечающий интересам России. Комитет готовит... читать дальше

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АО "ЕвроТранс" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 13,40% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 14,25% годовых. Купоны ежемесячные. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 14,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются на торгах во вторник. Инвесторы оценивают статистические данные и корпоративные новости, а также перспективы дальнейших шагов Федеральной резервной системы (ФРС) США в рамках монетарной политики. Президент Федерального резервного... Президент Федерального резервного... читать дальше

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Экспорт угля из РФ по сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) снизился в январе 2023 г. на 4,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, составив 16,5 млн тонн. По данным источника "Интерфакса", знакомого с деятельностью компании, более 6 млн тонн угля было... По данным источника "Интерфакса", знакомого с деятельностью компании, более 6 млн тонн угля было... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2823 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9191 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,715 руб., максимальный - 71,3625 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 70,715 руб., максимальный - 71,3625 руб. Была... читать дальше

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Исполнительный комитет Национального банка Молдавии (НБМ) сегодня принял решение снизить базовую ставку с 20% до 17%, сообщил глава НБМ Октавиан Армашу журналистам после заседания. Также Нацбанк снизил ставку по депозитам овернайт с 18% до 15% и по кредитам овернайт с 22% до... читать дальше

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