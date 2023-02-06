Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,0779 руб.

Минимальный курс евро составил 75,8375 руб., максимальный - 76,78 руб. Было заключено 14863 сделки. Объем торгов составил 39087,89 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,29 руб. за евро.

6 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6561 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0779 руб.

.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила срок действия нулевой ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов контейнеров (код 8609 00 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС) по 31 декабря 2023 г. включительно, говорится в сообщении торгового блока ЕЭК. Ранее с... Ранее с... читать дальше

.

Доля прибыльных хозяйств в АПК РФ по итогам 2022 года превысила 90% против 86% в 2021 году. Риски частичной потери урожая несущественны, сообщает Минсельхоз в комментариях к исследованию компании "Яков и партнеры" (создана на базе российских активов консалтинговой фирмы McKinsey... читать дальше

.

"АвтоВАЗ" в 2023 году намерен выпустить до 10 тыс. автомобилей на петербургском заводе Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"), который японский концерн после ухода с местного рынка передал в собственность РФ, сообщает пресс-служба "АвтоВАЗа" по итогам совещания регионального... читать дальше

.

Крупнейший по объему активов банк Франции BNP Paribas SA в четвертом квартале снизил чистую прибыль на 6,7% - до 2,15 млрд евро по сравнению с 2,306 млрд евро за аналогичный период 2021 года. Выручка выросла на 7,8% и достигла 12,109 млрд евро против 11,232 млрд евро... Выручка выросла на 7,8% и достигла 12,109 млрд евро против 11,232 млрд евро... читать дальше

.

Торги во вторник фондовый рынок России начал ростом индексов на 0,4-0,6% на фоне слабости рубля, внутренних корпоративных событий, отскока нефти вверх после падения и наметившейся коррекции на внешних фондовых площадках. Сегодня рынки акций крупнейших стран... Сегодня рынки акций крупнейших стран... читать дальше

.

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,2/74,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 85 коп., Cредний курс продажи упал...

.

"СПБ биржа" с 9 февраля увеличит количество ценных бумаг международных компаний, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии с 10:00 мск, до 696 с 496, сообщается в пресс-релизе биржи. Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в... Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в... читать дальше

.

ВТБ во 2-м квартале планирует разместить акции на открытом рынке, собрал предварительные заявки почти на 120 млрд рублей, заявил глава банка Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК). "Вторая допэмиссия, которую мы планируем во втором квартале, чисто... "Вторая допэмиссия, которую мы планируем во втором квартале, чисто... читать дальше

.

ПАО "НОВАТЭК" и Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Ltd. подписали необязывающий Меморандум о взаимопонимании в сфере поставок СПГ и низкоуглеродного аммиака, сообщила российская компания. Документ подписан в понедельник в рамках Индийской энергетической... Документ подписан в понедельник в рамках Индийской энергетической... читать дальше

.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов после уверенного укрепления по итогам предыдущей сессии. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар,... Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар,... читать дальше

.

февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-397 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

.

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 февраля составили по Российской Федерации 2663,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2498,4 млрд руб. На... На... читать дальше

.

Федеральной резервной системе (ФРС), вероятно, придется поднять базовую процентную ставку выше, чем ожидалось ранее, поскольку сильные данные по американскому рынку труда показали, что экономическая активность в США замедляется слабо, считает президент Федерального резервного... читать дальше

.

Минсельхоз РФ может рассмотреть возможность упрощения порядка регистрации отечественных сортов сельхозкультур, сообщает пресс-служба ведомства по итогам встречи первого замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут с членами ассоциации "Народный фермер" в понедельник. По... По... читать дальше

.

Восстановление экономики Китая может идти более активными темпами, чем ожидалось; это приведет к мировому росту спроса на нефть и СПГ, считает глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, слова которого приводит Bloomberg. По его словам, уже есть... По его словам, уже есть... читать дальше

.

Сегодя нефть дорожает вслед за повышением Саудовской Аравией цен на большинство сортов этого энергоносителя для азиатских покупателей. Накануне госкомпания Saudi Aramco сообщила, что стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light в марте увеличится на $0,2 за... Накануне госкомпания Saudi Aramco сообщила, что стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light в марте увеличится на $0,2 за... читать дальше

.