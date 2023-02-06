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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 7 февраля в размере 76,0347 руб.
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06 февраля 2023 года 16:12
ЦБ РФ установил курс евро с 7 февраля в размере 76,0347 руб.
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6 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 76,0347 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 69,97 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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