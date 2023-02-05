ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 февраля в размере 70,3847 руб., евро - 76,7344 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 76,7344 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,20 коп.

5 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 70,3847 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,33 коп.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение "О торгово-экономическом сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном". Соответствующий указ президента Азербайджана опубликован на сайте главы государства.В соответствии с указом,... читать дальше

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Минфин РФ объясняет низкие данные по поступлению доходов в федеральный бюджет в январе 2023 года уплатой налогов в рамках единого налогового платежа и возмещением НДС, считая некорректным сопоставлять их с цифрами на 1 февраля прошлого года. По данным единого портала... По данным единого портала... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 70,3847 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,33 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 76,7344 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 76,7344 руб. По сравнению с...

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Ограничения, связанные с "ценовым потолком" на российские нефтепродукты, не затронут их импорт в Болгарию и Хорватию, сообщается в документах Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) реализации price cap. В частности, Болгария сможет до 31... читать дальше

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Белград рассчитывает в начале 2024 года начать закупки азербайджанского газа, заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович. "Сербия стала более активно участвовать в проекте Южного газового коридора на более позднем этапе, но мы быстро... читать дальше

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Китай является самым важным рынком для Volkswagen, и в будущем компания будет искать больше возможностей для сотрудничества в этой стране, заявил глава германского автопроизводителя Оливер Блюм в интервью агентству "Синьхуа". В 2022 году Volkswagen поставил более 3,18... В 2022 году Volkswagen поставил более 3,18... читать дальше

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Общие сборы по ОСАГО выросли на 16% по итогам 2022 года и составили 273,5 млрд рублей против 235,9 млрд рублей годом ранее, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА). Выплаты по ОСАГО за период увеличились незначительно - на 2,8%, и достигли 157,3 млрд рублей по... Выплаты по ОСАГО за период увеличились незначительно - на 2,8%, и достигли 157,3 млрд рублей по... читать дальше

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Совет ЕС в субботу официально утвердил потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100 за баррель на бензин и дизтопливо и $45 на продукцию с низкой добавленной стоимостью. "Сегодня Совет ЕС принял решение установить два предельных уровня цен на нефтепродукты.... которые... читать дальше

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Число зарегистрированных садовых участков в РФ за последние три года выросло на 30%, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на первом заседании правительственной комиссии по вопросам садоводства и огородничества. "Решение насущных проблем садоводов и огородников -... "Решение насущных проблем садоводов и огородников -... читать дальше

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Число зарегистрированных безработных в РФ составляет 548 тысяч, что на 16 тысяч меньше, чем в начале года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Численность зарегистрированных безработных сейчас... читать дальше

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"АвтоВАЗ" предлагает установить отдельный лимит для легковых автомобилей в госпрограмме субсидирования техники на газомоторном топливе, сообщил президент компании Максим Соколов. "Мы предлагаем, чтобы внимание уделялось не только коммерческой технике на газомоторном... "Мы предлагаем, чтобы внимание уделялось не только коммерческой технике на газомоторном... читать дальше

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Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ превысил 9,6 тыс. заболевших, скончались 40 пациентов с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "Выявлено 9 681 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 085... "Выявлено 9 681 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 085... читать дальше

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США с 00:01 (07:01 мск) 5 февраля вводят потолок цен на российские нефтепродукты на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от их категории, сообщил американский Минфин. Соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте ведомства, подписала министр финансов США Джанет... читать дальше

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Совокупная задолженность граждан США по кредитным картам увеличилась на 18,5% за 2022 год и достигла $960,6 млрд, сообщается в ежеквартальном отчете кредитного агентства TransUnion. Средняя задолженность в расчете на человека составляет $5805. Средняя задолженность в расчете на человека составляет $5805. Тем временем... Тем временем... читать дальше

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В Евросоюзе согласовали потолок цен на дизельное топливо из РФ на уровне $100 за баррель, сообщило вчера агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. "ЕС принял решение ввести потолок цены на уровне $100 за российское дизельное топливо", - передает агентство. По... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 70,3847 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,33 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 76,7344 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 76,7344 руб. По сравнению с...

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