ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 февраля в размере 70,3847 руб., евро - 76,7344 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 76,7344 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,20 коп.

4 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 70,3847 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,33 коп.

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Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) на начало февраля составила 140 тыс. руб. за кв. м, увеличившись за месяц на 1,1%. Такие данные приводит "ЦИАН.Аналитика". Эксперты "Этажей"... читать дальше

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Около 30 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) появится в Москве до конца 2024 года, строительство ведется уже на девяти площадках, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "29 транспортно-пересадочных узлов появится в Москве до конца 2024 года. Мы объединяем различные виды... "29 транспортно-пересадочных узлов появится в Москве до конца 2024 года. Мы объединяем различные виды... читать дальше

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В 2022 году пользователи Инвестиционного портала Москвы обратились к навигатору мер поддержки более 16,5 тысячи раз. С помощью сервиса можно ознакомиться со всеми преференциями для предпринимателей, а также узнать условия их получения, рассказал заместитель мэра Москвы по... читать дальше

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Власти Японии намерены весной ввести контроль за экспортом аппаратуры для производства наиболее современных полупроводников, которые можно использовать в том числе в военных целях, сообщает "Киодо" со ссылкой на правительственные источники. Правительство при разработке... Правительство при разработке... читать дальше

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил по телефону с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского лидера.... читать дальше

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Более 2,5 тыс. россиян в 2023 году смогут получить сертификаты на приобретение жилья за счёт средств федерального бюджета, на эту меру поддержки предусмотрено почти 12 млрд рублей, сообщает правительство РФ в воскресенье. График выпуска и распределения таких документов утвердил... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 9,4 тыс. случаев, скончались 45 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "Выявлено 9 410 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение "О торгово-экономическом сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном". Соответствующий указ президента Азербайджана опубликован на сайте главы государства.В соответствии с указом,... читать дальше

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Минфин РФ объясняет низкие данные по поступлению доходов в федеральный бюджет в январе 2023 года уплатой налогов в рамках единого налогового платежа и возмещением НДС, считая некорректным сопоставлять их с цифрами на 1 февраля прошлого года. По данным единого портала... По данным единого портала... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 70,3847 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,33 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 76,7344 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 76,7344 руб. По сравнению с...

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Ограничения, связанные с "ценовым потолком" на российские нефтепродукты, не затронут их импорт в Болгарию и Хорватию, сообщается в документах Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) реализации price cap. В частности, Болгария сможет до 31... читать дальше

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Белград рассчитывает в начале 2024 года начать закупки азербайджанского газа, заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович. "Сербия стала более активно участвовать в проекте Южного газового коридора на более позднем этапе, но мы быстро... читать дальше

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Китай является самым важным рынком для Volkswagen, и в будущем компания будет искать больше возможностей для сотрудничества в этой стране, заявил глава германского автопроизводителя Оливер Блюм в интервью агентству "Синьхуа". В 2022 году Volkswagen поставил более 3,18... В 2022 году Volkswagen поставил более 3,18... читать дальше

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Общие сборы по ОСАГО выросли на 16% по итогам 2022 года и составили 273,5 млрд рублей против 235,9 млрд рублей годом ранее, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА). Выплаты по ОСАГО за период увеличились незначительно - на 2,8%, и достигли 157,3 млрд рублей по... Выплаты по ОСАГО за период увеличились незначительно - на 2,8%, и достигли 157,3 млрд рублей по... читать дальше

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Совет ЕС в субботу официально утвердил потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100 за баррель на бензин и дизтопливо и $45 на продукцию с низкой добавленной стоимостью. "Сегодня Совет ЕС принял решение установить два предельных уровня цен на нефтепродукты.... которые... читать дальше

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Число зарегистрированных садовых участков в РФ за последние три года выросло на 30%, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на первом заседании правительственной комиссии по вопросам садоводства и огородничества. "Решение насущных проблем садоводов и огородников -... "Решение насущных проблем садоводов и огородников -... читать дальше

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