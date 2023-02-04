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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 февраля в размере 70,3847 руб., евро - 76,7344 руб.
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04 февраля 2023 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 февраля в размере 70,3847 руб., евро - 76,7344 руб.
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4 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 70,3847 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,33 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 76,7344 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,20 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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