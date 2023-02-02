Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 февраля

2 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 3 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4336,9 (-0,46) руб./грамм; на серебро - 52,91 (+1,07) руб./грамм; на платину - 2269,9 (+6,42) руб./грамм; на палладий - 3796,67 (+148,95) руб./грамм.

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Видимое потребление стали (учитывает общий объем выпуска стали, импорт и экспортные поставки) в странах Евросоюза в 2022 году, согласно предварительным оценкам Eurofer, упало на 4,6%, приблизительно до 144 млн тонн. Это хуже опубликованных ранее ожиданий ассоциации, согласно... читать дальше

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Совместное предприятие Petromonagas в декабре 2022 года возобновило бурение после трехлетнего простоя, сообщает венесуэльская Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) по итогам посещения главой госкомпании Педро Теллечеа объектов совместного предприятия. "Во время визита... "Во время визита... читать дальше

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Американский рынок акций начал торги в четверг без единой динамики, трейдеры оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы, свежие статданные и очередную порцию квартальной отчетности компаний. Федрезерв в среду ожидаемо повысил процентную ставку на 25... Федрезерв в среду ожидаемо повысил процентную ставку на 25... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 756 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,0424 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,7825 руб., максимальный - 70,3375 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 69,7825 руб., максимальный - 70,3375 руб. Было... читать дальше

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ИК "Фридом финанс" приняла решение выплатить 5-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях, говорится в сообщении компании. Размер выплаты в валюте составляет $466,14 тыс. Размер выплаты в валюте составляет $466,14 тыс. Компания разместила 5-летний выпуск на $34 млн в ноябре 2021 года. Ставка... Компания разместила 5-летний выпуск на $34 млн в ноябре 2021 года. Ставка... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) не закончил с повышением ключевых процентных ставок и намерен продолжать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания. "При любых... "При любых... читать дальше

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Инфляция в РФ в 2023 году составит 6% - опрошенные ЦБ аналитики Инфляция в РФ в 2023 году может составить 6,0%, а ВВП снизиться на 1,5%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 27-31 января). По сравнению с опросом в декабре прогноз по снижению ВВП улучшился (в декабре прогнозировали падение на... По сравнению с опросом в декабре прогноз по снижению ВВП улучшился (в декабре прогнозировали падение на... читать дальше

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ЦБ РФ с 1 апреля получит возможность вводить дифференцированные надбавки к коэффициентам риска для валютных активов банков, соответствующее указание зарегистрировано в Минюсте и опубликовано на сайте регулятора. ЦБ сможет дифференцировать надбавки для валютных кредитов... ЦБ сможет дифференцировать надбавки для валютных кредитов... читать дальше

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"Роснефть" установила ставку 11-14-го купонов облигаций серии 002Р-04 на уровне 8% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летний выпуск на 50 млрд рублей в феврале 2018 года по ставке полугодового купона 7,5% годовых до оферты с исполнением 14... Компания разместила 10-летний выпуск на 50 млрд рублей в феврале 2018 года по ставке полугодового купона 7,5% годовых до оферты с исполнением 14... читать дальше

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Производительность труда в США в четвертом квартале увеличилась на 3%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Тем временем стоимость рабочей силы выросла на 1,1%. Это минимальный подъем с января-марта 2021 года. Аналитики в среднем... Аналитики в среднем... читать дальше

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Американская корпорация Honeywell International в четвертом квартале снизила чистую прибыль на 29%, при этом выручка не оправдала ожиданий экспертов. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,02 млрд, или $1,51 в расчете на... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,02 млрд, или $1,51 в расчете на... читать дальше

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Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ГК "Автодор" серии 004Р-02, говорится в сообщении эмитента. Выпуску присвоен регистрационный номер - 4-02-00011-Т-004P. Выпуску присвоен регистрационный номер - 4-02-00011-Т-004P. Срок обращения займа - 25 лет, предусмотрена амортизация начиная со 2-го года обращения... Срок обращения займа - 25 лет, предусмотрена амортизация начиная со 2-го года обращения... читать дальше

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ООО "СибАвтоТранс" полностью разместило 4-летний выпуск облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 19,25% годовых. Купоны... Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 19,25% годовых. Купоны... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 3 тыс. - до 183 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение с апреля 2022 года. Неделей ранее этот показатель составлял 186... Неделей ранее этот показатель составлял 186... читать дальше

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Сбербанк России установил ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-SBER42 объемом 62 млрд рублей на уровне 8,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,99% годовых. Срок обращения бумаг - 2 года... Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,99% годовых. Срок обращения бумаг - 2 года... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен продолжать повышение ставок устойчивыми темпами. "Совет управляющих намерен продолжать повышение ставок устойчивыми темпами и удерживать их на уровне, существенно ограничивающем экономическую активность, чтобы добиться возврата... читать дальше

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