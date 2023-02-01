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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 20 января по 27 января на 4140 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2576 тыс. баррелей
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01 февраля 2023 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 20 января по 27 января на 4140 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2576 тыс. баррелей
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1 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4140 тыс. баррелей - до 452,688 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2576 тыс. баррелей и составили 234,598 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 2320 тыс. баррелей, достигнув 117,59 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4140 тыс. баррелей - до 452,688 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2576 тыс. баррелей и составили 234,598 млн... читать дальше
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