Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 февраля

31 января. FINMARKET.RU -РФ с 1 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4362,29 (+59,55) руб./грамм; на серебро - 53,58 (+0,5) руб./грамм; на платину - 2296,66 (+36,83) руб./грамм; на палладий - 3695,51 (+21,61) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 39180,306 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 380,473 млрд руб., или на...

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Евразийский банк развития (ЕАБР) принял решение 6 февраля досрочно погасить облигации серии 003Р-002 объемом 43 млрд рублей, говорится в сообщении организации. Ранее финансовая организация провела собрание владельцев облигаций данного выпуска и согласовала внесение... Ранее финансовая организация провела собрание владельцев облигаций данного выпуска и согласовала внесение... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 905,0000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4172 руб. Минимальный курс юаня составил 10,319 руб., максимальный - 10,47 руб. Было заключено... Минимальный курс юаня составил 10,319 руб., максимальный - 10,47 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3584,0000000000005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,2317 руб. Минимальный курс евро составил 75,49 руб., максимальный - 76,8425 руб. Было... Минимальный курс евро составил 75,49 руб., максимальный - 76,8425 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7115,000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,422 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,7475 руб., максимальный - 70,83 руб.... Минимальный курс доллара США составил 69,7475 руб., максимальный - 70,83 руб.... читать дальше

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в декабре 2022 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель продемонстрировал такое же повышение, сообщает Статистическое управление страны. По сравнению с декабрем 2021 года ВВП увеличился на 2,8% и... По сравнению с декабрем 2021 года ВВП увеличился на 2,8% и... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги под влиянием "бычьего" тренда на фоне улучшения прогноза Международного валютного фонда по экономике России. Тем временем внешние площадки корректировались вниз в преддверии решения Федрезерва США по ставке. Индекс МосБиржи превысил 2225 пунктов,... читать дальше

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АО "ЕвроТранс" полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей, его размещение началось 27 декабря, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на... Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в январе опустился до 107,1 пункта по сравнению с пересмотренными 109 пунктами месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Декабрьское значение индекса было максимальным за 11... читать дальше

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Производство электроэнергии на станциях ПАО "Юнипро" в прошлом году увеличилось на 19,3% и достигло 53,96 млрд кВт.ч, по сравнению с 45,23 млрд кВт.ч. в 2021 году, сообщается в материалах компании, раскрытых на ее сайте. Согласно данным компании, наибольший рост... Согласно данным компании, наибольший рост... читать дальше

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Потребление стали в РФ в 2022 году сократилось на 3%, общий объем рынка стали составил 43,2 млн тонн. Такие данные приводятся в обзоре "Северстали". Согласно оценкам компании, потребление металла в строительном сегменте в прошлом году упало на 4%, до 33,1 млн тонн, в... Согласно оценкам компании, потребление металла в строительном сегменте в прошлом году упало на 4%, до 33,1 млн тонн, в... читать дальше

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Американский рынок акций начал торги ростом в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы. Практически все аналитики и экономисты прогнозируют повышение процентных ставок на этой неделе всего на 25 базисных пунктов. При этом, по мнению экспертов, руководство... Практически все аналитики и экономисты прогнозируют повышение процентных ставок на этой неделе всего на 25 базисных пунктов. При этом, по мнению экспертов, руководство... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит замедлять темпы повышения процентных ставок и увеличит их на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам первого в этом году заседания, которое проходит 31 января - 1 февраля. Федрезерв увеличил ставку на 50 базисных пунктов в... Федрезерв увеличил ставку на 50 базисных пунктов в... читать дальше

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Турция установила новый рекорд по доходам от туристической отрасли - более $46 млрд по итогам 2022 года, это в 1,5 раза больше показателя годом ранее, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на данные Института статистики Турции (TUIK). "Доходы от туризма в 2022 году... "Доходы от туризма в 2022 году... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7547 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4583 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,99 руб., максимальный - 70,7725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 69,99 руб., максимальный - 70,7725 руб. Было... читать дальше

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Правительство РФ до 1 сентября должно подумать над увеличением числа территорий с экспериментальным режимом для беспилотных авиационных систем. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", состоявшейся... Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", состоявшейся... читать дальше

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