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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 января в размере 69,3372 руб., евро - 75,4062 руб.
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28 января 2023 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 января в размере 69,3372 руб., евро - 75,4062 руб.

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28 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 69,3372 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,09 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 75,4062 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,14 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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