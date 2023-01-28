ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 января в размере 69,3372 руб., евро - 75,4062 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 75,4062 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,14 коп.

28 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 69,3372 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,09 коп.

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Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в январе составила 21,4 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных - 31 тыс. руб. За месяц значения сократились на 0,1% и 0,8%... читать дальше

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С 1 февраля произойдет традиционная индексация пособий и выплат, "привязанных" к уровню годовой инфляции. На этот раз их повысят почти на 12%. А госуслугами можно будет воспользоваться по биометрическим данным, пишет "Российская газета". Проиндексируют больше 40... Проиндексируют больше 40... читать дальше

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Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что правительство твердо будет придерживаться своего плана пенсионной реформы, предусматривающего повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. "Пенсия в 64 года и продление (срока отчисления пенсионных взносов) больше не... "Пенсия в 64 года и продление (срока отчисления пенсионных взносов) больше не... читать дальше

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Цены на загородные дома стандартного класса в декабре прошлого года снизились на 5-10%, в январе застройщики этот показатель пока не пересматривали, рассказал "Известия" владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский. Ситуация связана со стабилизацией и даже... читать дальше

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Петербург планирует нарастить количество уборочных машин в рамках реформы ЖКХ, сообщил во время прямой линии на своей странице "Вконтакте" губернатор северной столицы Александр Беглов. "После сложной зимы 2019 года мы сделали крупную закупку техники - впервые с 2012... "После сложной зимы 2019 года мы сделали крупную закупку техники - впервые с 2012... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 7 тыс. случаев, скончались 40 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "Выявлено 6 941 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше

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По программе комплексного развития территорий в районе Перово будет реорганизован участок бывшей промзоны "Соколиная Гора" площадью 20,64 гектара. Соответствующий проект решения опубликован на сайте правительства Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической... читать дальше

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Бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел в субботу одержал победу во втором туре президентских выборов в Чехии, сообщает агентство ЭФЭ. После обработки примерно 90% бюллетеней у него примерно 57% голосов, а у его соперника - бывшего премьера Андрея Бабиша -... После обработки примерно 90% бюллетеней у него примерно 57% голосов, а у его соперника - бывшего премьера Андрея Бабиша -... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 69,3372 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,09 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 75,4062 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 75,4062 руб. По сравнению с...

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Итальянская Eni подписала с ливийской госкомпанией Noc соглашение о разработке двух газовых месторождений у берегов Ливии, пишет газета "Соле 24 - оре". Подписание состоялось в рамках проходящего в субботу визита в Ливию премьера Италии Джорджи Мелони. Газета отмечает,... Газета отмечает,... читать дальше

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Азербайджан и Египет подписали сегодня пакет документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества. Документы были подписаны по итогам переговоров президентов Азербайджана и Египта в Баку. В частности, подписаны Меморандумы о взаимопонимании: по... В частности, подписаны Меморандумы о взаимопонимании: по...

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Порядка 150 крупных утечек персональных данных произошло в России в прошлом году; по итогам внеплановых проверок в суд уже направлены более шести десятков административных дел, сообщили в Роскомнадзоре (РКН). ''В 2022 году произошло около 150 крупных утечек персональных... ''В 2022 году произошло около 150 крупных утечек персональных... читать дальше

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Минфин РФ доработал законопроект об обязательной продаже на бирже до 25% отдельных видов товаров при существенных колебаниях их обращения на рынке, исключив из текста указания на конкретные виды продукции, их должно будет определить правительство. Текст обновленного... Текст обновленного... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ стал максимальным с начала года и составил более 7,2 тыс. случаев, скончались 42 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "Выявлено 7 219 новых случаев COVID-19.... "Выявлено 7 219 новых случаев COVID-19.... читать дальше

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Страны G7 предпочли бы установить потолок цен на дизельное топливо из РФ в диапазоне от $100 до $110 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. "В G7 дали понять, что ее устраивает, если Европейский союз (вместе с G7 - ИФ) установит предельную цену на экспорт... "В G7 дали понять, что ее устраивает, если Европейский союз (вместе с G7 - ИФ) установит предельную цену на экспорт... читать дальше

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Аэропорт Франкфурта-на-Майне (ФРГ) в 2022 году обслужил 48,918 млн пассажиров, что практически вдвое (на 97,2%) превышает показатель предыдущего года. При этом пассажиропоток остается на 30,7% ниже показателя допандемийного 2019 года, сообщается в пресс-релизе... При этом пассажиропоток остается на 30,7% ниже показателя допандемийного 2019 года, сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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