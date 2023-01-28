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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 января в размере 69,3372 руб., евро - 75,4062 руб.
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28 января 2023 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 января в размере 69,3372 руб., евро - 75,4062 руб.
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28 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 69,3372 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,09 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 75,4062 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,14 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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