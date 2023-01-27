ЦБ РФ установил курс евро с 28 января в размере 75,4062 руб.

27 января. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 января, составляет 75,4062 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,14 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38725,183 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 116,289 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 34 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2562 руб. Минимальный курс юаня составил 10,235 руб., максимальный - 10,292 руб. Было заключено 22980 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,235 руб., максимальный - 10,292 руб. Было заключено 22980 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 672 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4099 руб. Минимальный курс евро составил 75,2 руб., максимальный - 75,6675 руб. Было заключено 15715 сделок.... Минимальный курс евро составил 75,2 руб., максимальный - 75,6675 руб. Было заключено 15715 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1925 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,3489 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,195 руб., максимальный - 69,5225 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 69,195 руб., максимальный - 69,5225 руб. Было... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) с опережением инфляции. Соответствующее поручение главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и... Соответствующее поручение главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и...

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и дорожающей нефти, сдерживающим фактором оставались геополитическая напряженность и новые антироссийские западные санкции. В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика... В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в январе поднялся до 64,9 пункта по сравнению с 59,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это максимальный уровень с апреля прошлого... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали расти в пятницу, инвесторы оценивают квартальные финпоказатели крупных компаний и макроэкономические статданные. Как стало известно из отчета Минторга США, рост базового индекса потребительских цен (индекс Core PCE), который... Как стало известно из отчета Минторга США, рост базового индекса потребительских цен (индекс Core PCE), который... читать дальше

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Министерство науки и высшего образования РФ приняло концепцию развития научно-популярного туризма до 2035 года, говорится в сообщении на сайте Минобрнауки РФ. "Министерство науки и высшего образования РФ утвердило концепцию развития научно-популярного туризма до 2035... "Министерство науки и высшего образования РФ утвердило концепцию развития научно-популярного туризма до 2035... читать дальше

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Белоруссия ожидает замедления инфляции до однозначных величин в конце первого квартала, заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка республики Сергей Калечиц в ходе итогового заседания правления НББ. "На сегодняшний день мы видим, что краткосрочный эффект... "На сегодняшний день мы видим, что краткосрочный эффект... читать дальше

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Ценовые ожидания предприятий в январе немного снизились после повышения в предыдущие четыре месяца, говорится в комментарии ЦБ РФ. "При этом они находятся вблизи уровней IV квартала 2021 - I квартала 2022 года, когда общее ценовое давление было повышенным", - подчеркивает Банк... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1882 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,3247 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,1575 руб., максимальный - 69,75 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 69,1575 руб., максимальный - 69,75 руб. Было... читать дальше

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Расходы населения США в декабре снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как доходы увеличились на аналогичную величину, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Динамика обоих показателей совпала со средними прогнозами аналитиков, опрошенных... читать дальше

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Авиакомпании группы "Аэрофлот" запросили у Росавиации 25,9 млрд руб. на возмещение расходов при полетах внутри РФ в ноябре 2022 - марте 2023 года, следует из протокола вскрытия заявок на предоставление субсидий. В частности, авиакомпания "Аэрофлот" запросила 11,2 млрд руб.,... читать дальше

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Продажи ПАО "Группа ЛСР" в 4-м квартале 2022 года составили 29 млрд рублей, что сопоставимо с результатами за аналогичный период 2021 года, говорится в сообщении компании. В общей сложности за квартал группа реализовала 138 тыс. кв. м недвижимости против 176 тыс. кв. м... В общей сложности за квартал группа реализовала 138 тыс. кв. м недвижимости против 176 тыс. кв. м... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 30.01 по 05.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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