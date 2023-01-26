ЦБ РФ установил курс евро с 27 января в размере 75,3348 руб.

План погрузки ОАО "РЖД" на 2023 г. в абсолютных цифрах составляет 1 млрд 203,6 млн тонн, сообщил замглавы компании Алексей Шило на брифинге в Москве.

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Облигации в рамках программы будут размещаться на срок до 10 лет.

вет директоров ООО "Легенда" утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.

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Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%, сообщает Trading Economics.

Экономика США в четвертом квартале выросла на 2,9% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США.

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 6 тыс. - до 186 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Это минимальное значение с апреля 2022 года, согласно Trading Economics.