.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Запасы нефти в США выросли за период с 13 января по 20 января на 533 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1763 тыс. баррелей
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в декабре ускорилась до 0,8%, за год составила 11,9%
Рост потребительских цен в декабре ускорился до 0,78% после повышения на 0,37% в ноябре, сообщил Росстат. За 2022 год цены выросли на 11,94%. Годовая инфляция оказалась максимальной с 2015 года
 
Госдолг России приблизился к 23 трлн руб.
Общая сумма внутреннего и внешнего государственного долга России за 2022 г. выросла до 22,8 трлн руб. с 20,9 трлн по итогам 2021 г., сообщил "Ведомостям" представитель Минфина. Расходы на его обслуживание за январь-декабрь 2022 г. составили 1,33...
 
Минфин определился с позицией по налогу на майнинг
В Минфине считают справедливым взимать налог с прибыли, полученной от майнинга криптовалют, сообщили "Известиям" в пресс-службе министерства. Там отметили: Налоговый кодекс содержит все необходимые положения, чтобы облагать сбором прибыль с этой...
 
Стагнация спроса названа ключевой проблемой года
Стагнация спроса стала одной из ключевых экономических проблем в конце 2022-го – начале 2023 г. На прошлой неделе с докладом по этому вопросу на совещании у Владимира Путина выступил министр экономического развития Максим Решетников, пишут...
 
25 января 2023 года 18:31

Запасы нефти в США выросли за период с 13 января по 20 января на 533 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1763 тыс. баррелей

 0  
25 января. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 533 тыс. баррелей - до 448,548 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 1763 тыс. баррелей и составили 232,022 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 507 тыс. баррелей, достигнув 115,27 млн баррелей.

Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1600 тыс. баррелей.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    США,  Нефть,  Запасы

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
25 января 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 января снизилась на 0,60% и составила 38487,533 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 38487,533 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 232,362 млрд руб., или на...
.
25 января 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 69,0164 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1921 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,0164 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,7775 руб., максимальный - 69,32 руб. Было заключено...    читать дальше
.
25 января 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,9833 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2625 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9833 руб.

Минимальный курс евро составил 74,81 руб., максимальный - 75,4975 руб. Было заключено 17209...    читать дальше
.
25 января 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,1559 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 400 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1559 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,127 руб., максимальный - 10,219 руб. Было заключено 23068...    читать дальше
.
25 января 2023 года 19:02
Цены на плодоовощную продукцию в РФ выросли на 3% - Росстат
За период с 10 по 16 января 2023 г. цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 3,0% (с 10 по 16 января рост цен на плодоовощную продукцию в РФ также составил 3,0%), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Огурцы подорожали на 6,3%, лук...    читать дальше
.
25 января 2023 года 19:02
Снижение цен производителей в декабре ускорилось до 0,8%, за год цены уменьшились на 3,3% - Росстат
В декабре 2022 года по сравнению с ноябрем цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, снизились на 0,8% после снижения на 0,4% в ноябре, на 2,5% в октябре, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). За 2022 год снижение цен...    читать дальше
.
25 января 2023 года 19:01
Задолженность по зарплате в декабре снизилась на 37,5% - Росстат
Просроченная задолженность по заработной плате в России снизилась за декабрь на 37,5%, или на 386 млн рублей, и на 1 января 2023 г. составила 642,8 млн рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В ноябре показатель вырос на 16,4%.

Данные предоставлены...    читать дальше
.
25 января 2023 года 19:01
Цены на бензин в РФ за неделю опять не изменились - Росстат
Потребительские цены на бензин в РФ за период с 17 по 23 января 2023 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На неделе с 10 по 16 января цены тоже не изменились.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 23 января увеличилась на 1...    читать дальше
.
25 января 2023 года 19:00
Инфляция за неделю с 17 по 23 января составила 0,14% - Росстат
За период с 17 по 23 января 2023 года потребительские цены повысились на 0,14%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 10 по 16 января цены повысились на 0,15%. С начала января цены выросли на 0,53%.

В январе 2022 года цены повысились на...    читать дальше
.
25 января 2023 года 18:58
Рынок российских акций снизился на 0,1-0,3%
Рынок акций РФ завершил торги в небольшом минусе на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок и перешедшей к вечеру снижению нефти.

В среду на рынках Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций. Активность торгов оставалась ниже обычного уровня,...    читать дальше
.
25 января 2023 года 18:50
В 4-м квартале выручка компаний из Stoxx 600 подросла всего на 0,9%
Выручка крупнейших компаний Европы, акции которых входят в расчет индекса Stoxx Europe 600, увеличилась в среднем всего на 0,9% в четвертом квартале, прогнозируют опрошенные Refinitiv I/B/E/S аналитики.

Это самые слабые темпы подъема с октября-декабря 2020 года. Для...    читать дальше
.
25 января 2023 года 18:39
Polymetal в 2022 году увеличил производство на 2%
Polymetal по итогам 2022 года произвел 1,712 млн унций в золотом эквиваленте, что на 2% больше, чем в 2021 году, и соответствует производственному плану в объеме 1,7 млн унций.

В том числе, как сообщила компания, в 4-м квартале производство выросло на 16% год к году, до...    читать дальше
.
25 января 2023 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 13 января по 20 января на 533 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1763 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 533 тыс. баррелей - до 448,548 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 1763 тыс. баррелей и составили 232,022 млн...    читать дальше
.
25 января 2023 года 18:28
Американские фондовые индексы снижаются на отчетности крупных компаний
Американский рынок акций резко снижается в ходе торгов в среду на фоне разочаровывающих квартальных результатов ряда крупных компаний, включая Microsoft Corp.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - предварительные данные о ВВП США за четвертый квартал, которые...    читать дальше
.
25 января 2023 года 18:17
Внешнеторговый профицит Азербайджана в 2022 году вырос в 2,2 раза
Положительное внешнеторговое сальдо Азербайджана в 2022 году составило $23,607 млрд, что в 2,2 раза превысило показатель 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Внешнеторговый оборот Азербайджана достиг $52,686...    читать дальше
.
25 января 2023 года 18:09
Прибыль Tata Motors в 4-м квартале составила 29,58 млрд рупий против убытка годом ранее
Автопроизводитель Tata Motors, один из крупнейших в Индии, в октябре-декабре получил чистую прибыль впервые за два года, в том числе из-за улучшения ситуации с поставками полупроводниковых компонентов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в третьем...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.