Запасы нефти в США выросли за период с 13 января по 20 января на 533 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1763 тыс. баррелей

Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1600 тыс. баррелей.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 38487,533 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 232,362 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1921 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,0164 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,7775 руб., максимальный - 69,32 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 68,7775 руб., максимальный - 69,32 руб. Было заключено... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2625 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9833 руб. Минимальный курс евро составил 74,81 руб., максимальный - 75,4975 руб. Было заключено 17209... Минимальный курс евро составил 74,81 руб., максимальный - 75,4975 руб. Было заключено 17209... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 400 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1559 руб. Минимальный курс юаня составил 10,127 руб., максимальный - 10,219 руб. Было заключено 23068... Минимальный курс юаня составил 10,127 руб., максимальный - 10,219 руб. Было заключено 23068... читать дальше

.

За период с 10 по 16 января 2023 г. цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 3,0% (с 10 по 16 января рост цен на плодоовощную продукцию в РФ также составил 3,0%), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Огурцы подорожали на 6,3%, лук... Огурцы подорожали на 6,3%, лук... читать дальше

.

В декабре 2022 года по сравнению с ноябрем цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, снизились на 0,8% после снижения на 0,4% в ноябре, на 2,5% в октябре, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). За 2022 год снижение цен... читать дальше

.

Просроченная задолженность по заработной плате в России снизилась за декабрь на 37,5%, или на 386 млн рублей, и на 1 января 2023 г. составила 642,8 млн рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В ноябре показатель вырос на 16,4%. Данные предоставлены... Данные предоставлены... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в РФ за период с 17 по 23 января 2023 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На неделе с 10 по 16 января цены тоже не изменились. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 23 января увеличилась на 1... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 23 января увеличилась на 1... читать дальше

.

За период с 17 по 23 января 2023 года потребительские цены повысились на 0,14%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 10 по 16 января цены повысились на 0,15%. С начала января цены выросли на 0,53%. В январе 2022 года цены повысились на... В январе 2022 года цены повысились на... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в небольшом минусе на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок и перешедшей к вечеру снижению нефти. В среду на рынках Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций. Активность торгов оставалась ниже обычного уровня,... В среду на рынках Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций. Активность торгов оставалась ниже обычного уровня,... читать дальше

.

Выручка крупнейших компаний Европы, акции которых входят в расчет индекса Stoxx Europe 600, увеличилась в среднем всего на 0,9% в четвертом квартале, прогнозируют опрошенные Refinitiv I/B/E/S аналитики. Это самые слабые темпы подъема с октября-декабря 2020 года. Для... Это самые слабые темпы подъема с октября-декабря 2020 года. Для... читать дальше

.

Polymetal по итогам 2022 года произвел 1,712 млн унций в золотом эквиваленте, что на 2% больше, чем в 2021 году, и соответствует производственному плану в объеме 1,7 млн унций. В том числе, как сообщила компания, в 4-м квартале производство выросло на 16% год к году, до... В том числе, как сообщила компания, в 4-м квартале производство выросло на 16% год к году, до... читать дальше

.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 533 тыс. баррелей - до 448,548 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1763 тыс. баррелей и составили 232,022 млн... Товарные запасы бензина повысились на 1763 тыс. баррелей и составили 232,022 млн... читать дальше

.

Американский рынок акций резко снижается в ходе торгов в среду на фоне разочаровывающих квартальных результатов ряда крупных компаний, включая Microsoft Corp. В центре внимания трейдеров на этой неделе - предварительные данные о ВВП США за четвертый квартал, которые... В центре внимания трейдеров на этой неделе - предварительные данные о ВВП США за четвертый квартал, которые... читать дальше

.

Положительное внешнеторговое сальдо Азербайджана в 2022 году составило $23,607 млрд, что в 2,2 раза превысило показатель 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК). Внешнеторговый оборот Азербайджана достиг $52,686... Внешнеторговый оборот Азербайджана достиг $52,686... читать дальше

.

Автопроизводитель Tata Motors, один из крупнейших в Индии, в октябре-декабре получил чистую прибыль впервые за два года, в том числе из-за улучшения ситуации с поставками полупроводниковых компонентов. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в третьем... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в третьем... читать дальше

.