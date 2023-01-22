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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 января в размере 68,6656 руб., евро - 74,3434 руб.
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22 января 2023 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 января в размере 68,6656 руб., евро - 74,3434 руб.
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22 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 января, составляет 68,6656 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,11 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 января, составляет 74,3434 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,24 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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