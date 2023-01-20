ЦБ РФ установил курс евро с 21 января в размере 74,3434 руб.

20 января. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 21 января, составляет 74,3434 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,24 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38362,977 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 187,315 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1469 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,702 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,4975 руб., максимальный - 68,985 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 68,4975 руб., максимальный - 68,985 руб. Была... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 663 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3482 руб. Минимальный курс евро составил 74,005 руб., максимальный - 74,69 руб. Было заключено 10288 сделок.... Минимальный курс евро составил 74,005 руб., максимальный - 74,69 руб. Было заключено 10288 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 109,00000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1209 руб. Минимальный курс юаня составил 10,087 руб., максимальный - 10,139 руб. Было заключено... Минимальный курс юаня составил 10,087 руб., максимальный - 10,139 руб. Было заключено... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги небольшим снижением на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и на забуксовавшей в росте нефти (Brent вернулась вниз к $86 за баррель). В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225... В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225... читать дальше

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Совокупная выручка телекоммуникационных компаний Китая в 2022 году увеличилась на 8% и составила 1,58 трлн юаней ($233,38 млрд), сообщило министерство промышленности и информационных технологий страны. Новые виды бизнеса, такие как "облачные" услуги и "интернет вещей",... Новые виды бизнеса, такие как "облачные" услуги и "интернет вещей",... читать дальше

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Застройщики и банки в декабре начали отказываться от выдачи ипотеки по пониженным ставкам, что в краткосрочной перспективе может способствовать некоторому повышению кредитных ставок на первичном рынке, говорится в комментарии ЦБ "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре уменьшились на 1,5% относительно предыдущего месяца и составили 4,02 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Снижение показателя было зафиксировано по итогам... Снижение показателя было зафиксировано по итогам... читать дальше

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Московская биржа 23 января начинает расчет и публикацию новых валютных фиксингов на пары гонконгский доллар/российский рубль, турецкая лира/российский рубль и доллар США/китайский юань, сообщается в пресс-релизе биржи. Новые индикаторы пополнят семейство валютных... Новые индикаторы пополнят семейство валютных... читать дальше

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Американские фондовые индексы не показывают единой динамики в начале торгов в пятницу: S&P 500 умеренно растет, Dow Jones слабо снижается, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличивается почти на 1% благодаря подъему котировок Alphabet и... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1970 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,6602 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,45 руб., максимальный - 68,9725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 68,45 руб., максимальный - 68,9725 руб. Было... читать дальше

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Тарифные органы пяти регионов РФ после реакции Федеральной антимонопольной службы (ФАС) снизили тарифы на электроэнергию, сообщило ведомство. "Контроль ФАС позволил снизить тарифы на электроэнергию в 5 регионах. В их число вошли Свердловская, Новгородская, Псковская... "Контроль ФАС позволил снизить тарифы на электроэнергию в 5 регионах. В их число вошли Свердловская, Новгородская, Псковская... читать дальше

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Мировые инвесторы столкнутся с длительным периодом крайне низкой доходности активов, поскольку последствия экономических потрясений прошлого года только начинают проявляться, сказал глава Norges Bank Investment Management (NBIM) Николай Танген. NBIM управляет... NBIM управляет... читать дальше

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Цены на нефть усилили подъем днем в пятницу и готовятся завершить ростом вторую неделю подряд на фоне прогнозов увеличения спроса на топливо в Китае. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 по бакинскому времени подорожали на $0,68... Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 по бакинскому времени подорожали на $0,68... читать дальше

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Компании, которые не опубликовали финансовую отчетность, должны, тем не менее, раскрывать свои отчеты эмитента за полгода и год, разъяснил ЦБ РФ. Сроки публикации - не позднее 90 и 150 дней с даты окончания соответствующего отчетного периода. "Эмитент, который по... "Эмитент, который по... читать дальше

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Китай возобновляет групповые туристические поездки в ряд стран. "Министерство культуры и туризма Китая объявило о возобновлении с 6 февраля группового туризма по ряду направлений", - пишет в пятницу в твиттере корреспондент агентства "Синьхуа". "Министерство культуры и туризма Китая объявило о возобновлении с 6 февраля группового туризма по ряду направлений", - пишет в пятницу в твиттере корреспондент агентства "Синьхуа". Он отмечает, что... Он отмечает, что... читать дальше

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