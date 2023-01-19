ЦБ РФ установил курс евро с 20 января в размере 74,4058 руб.

19 января. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 20 января, составляет 74,4058 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,24 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38550,292 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 408,077 млрд руб., или на...

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Евразийский банк развития (ЕАБР) 27 января планирует провести собрание владельцев облигаций серии 003Р-002, говорится в сообщении организации. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента - 17... Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента - 17... читать дальше

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Владельцы облигаций Совкомбанка серий FIZL2, БО-05, БО-П01, БО-П02 и БО-П04 могут требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг, говорится в сообщениях банка. Основание, в связи с которым появилось право требовать досрочного погашения облигаций - решение о... Основание, в связи с которым появилось право требовать досрочного погашения облигаций - решение о... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2014,9999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,4145 руб. Минимальный курс евро составил 74,2375 руб., максимальный - 75,06 руб. Было... Минимальный курс евро составил 74,2375 руб., максимальный - 75,06 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 391 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,8489 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,71 руб., максимальный - 69,3 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 68,71 руб., максимальный - 69,3 руб. Была заключена... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 476,99999999999994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1318 руб. Минимальный курс юаня составил 10,101 руб., максимальный - 10,205 руб. Было... Минимальный курс юаня составил 10,101 руб., максимальный - 10,205 руб. Было... читать дальше

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Наблюдавшееся в декабре ослабление рубля из-за положительной курсовой динамики большую часть 2022 года пока не стало значимым проинфляционным фактором, говорится в комментарии Банка России. "С учетом лаговых эффектов укрепления рубля во 2-м квартале и стабилизации... "С учетом лаговых эффектов укрепления рубля во 2-м квартале и стабилизации... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8408 тыс. баррелей - до 448,015 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3483 тыс. баррелей и составили 230,259 млн... Товарные запасы бензина повысились на 3483 тыс. баррелей и составили 230,259 млн... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне негатива на внешних фондовых площадках.\. В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной. В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной. В минусе торговалась Европа. На понижательном тренде начала торги и фондовая Америка на слабой статистике и... В минусе торговалась Европа. На понижательном тренде начала торги и фондовая Америка на слабой статистике и... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США должна продолжать повышать базовую процентную ставку, чтобы инфляция устойчиво продолжала замедляться, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзен Коллинз. "Я ощущаю необходимость продолжать повышать ставку,... "Я ощущаю необходимость продолжать повышать ставку,... читать дальше

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Китай по итогам 2022 года увеличил добычу нефти на 2,9% - до 204,67 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). В том числе в прошлом месяце производство составило 16,87 млн тонн, что на 2,5% больше показателя за декабрь 2021... читать дальше

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Российские нефтяные компании готовы участвовать в совместных проектах по разработке месторождений в Туркменистане, сообщается на сайте правительства РФ по итогам встречи в Ашхабаде вице-премьера Александра Новака с зампредом кабинета министров Туркменистана Шахымом... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги снижением, аналитики оценивают свежие статистические данные и отчетности компаний. Число домов, строительство которых было начато в США в декабре, сократилось на 1,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,382 млн в... Число домов, строительство которых было начато в США в декабре, сократилось на 1,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,382 млн в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 282 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,8572 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,7 руб., максимальный - 69,205 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 68,7 руб., максимальный - 69,205 руб. Было заключено... читать дальше

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Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, во втором квартале 2023 финансового года сократила чистую прибыль приметно на 7%, при этом выручка снизилась впервые более чем за пять лет. Как сообщается в пресс-релизе... Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Объем финансовых потоков в декабре значительно увеличился относительно ноября, что косвенно указывает на усиление экономической активности в конце года, говорится материалах ЦБ РФ. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за декабрь... Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за декабрь... читать дальше

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