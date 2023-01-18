ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 68,6644 руб., евро - 74,2646 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 74,2646 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,48 коп.

18 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 68,6644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,52 коп.

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Большинство фондовых индексов крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут, снижается южнокорейский Kospi. При этом рынок акций Японии демонстрирует уверенный рост. Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики: краткосрочная... Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики: краткосрочная... читать дальше

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Цены на нефть повышаются сегодня на фоне сохраняющихся надежд на восстановление спроса из Китая после снятия антиковидных ограничений. Вице-премьер КНР Лю Хэ заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Китай открыт для глобального сотрудничества после трех... Вице-премьер КНР Лю Хэ заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Китай открыт для глобального сотрудничества после трех... читать дальше

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Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося сегодня двухдневного заседания. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность... Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 43,24 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 136 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов во вторник, Nasdaq незначительно вырос. Инвесторы оценивали отчетность крупных банков и данные о деловой активности. В понедельник биржи США были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера... В понедельник биржи США были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера... читать дальше

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 69,505 руб. (+35,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). К 8:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" составил... К 8:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" составил... читать дальше

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Ульяновский автозавод (УАЗ, входит в группу "Соллерс Авто") и дочерние компании возобновили сегодня выпуск автомобилей и двигателей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УАЗа. Поэтапный запуск производственной цепочки стартовал 9 января. В новогодние каникулы на... Поэтапный запуск производственной цепочки стартовал 9 января. В новогодние каникулы на... читать дальше

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Большинство фондовых индексов стран Западной Европы завершили в плюсе торги во вторник, трейдеры оценивали статистические данные и следили за корпоративными новостями. Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в декабре увеличились на... Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в декабре увеличились на... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 68,6644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,52 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 74,2646 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 74,2646 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Изменение потребительских цен в... Изменение потребительских цен в... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 39187,656 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 78,277 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 141 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1313 руб. Минимальный курс юаня составил 10,081 руб., максимальный - 10,23 руб. Было заключено 38148 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,081 руб., максимальный - 10,23 руб. Было заключено 38148 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3968 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7402 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,0525 руб., максимальный - 69,4075 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 68,0525 руб., максимальный - 69,4075 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5209 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3933 руб. Минимальный курс евро составил 73,8425 руб., максимальный - 75,18 руб. Было заключено 15086... Минимальный курс евро составил 73,8425 руб., максимальный - 75,18 руб. Было заключено 15086... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением. Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной. Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной. Фондовая Европа, открывшаяся в минусе, перешла в зеленую зону на фоне позитивной статистике. Индекс доверия инвесторов к экономике ФРГ ZEW в январе вышел в... Фондовая Европа, открывшаяся в минусе, перешла в зеленую зону на фоне позитивной статистике. Индекс доверия инвесторов к экономике ФРГ ZEW в январе вышел в... читать дальше

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