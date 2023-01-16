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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 января
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16 января 2023 года 16:10

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 января

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16 января. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 17 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4187,24 (+97,28) руб./грамм; на серебро - 51,98 (+0,49) руб./грамм; на платину - 2320,69 (-30,03) руб./грамм; на палладий - 3818,06 (-42,59) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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