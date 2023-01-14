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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 января в размере 67,5744 руб., евро - 73,1131 руб.
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14 января 2023 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 января в размере 67,5744 руб., евро - 73,1131 руб.

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14 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 67,5744 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,31 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 73,1131 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,23 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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