ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 января в размере 67,5744 руб., евро - 73,1131 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 73,1131 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,23 коп.

14 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 67,5744 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,31 коп.

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Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупных региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в январе составила 124,1 тыс. руб. за кв. м. увеличившись за месяц на 0,9%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на экспертов... читать дальше

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С 1 февраля россиян ждет прибавка к различным выплатам, пособиям и компенсациям на 11,9%. Как сообщил Минтруд в своем Telegram-канале, в общей сложности планируется проиндексировать свыше 40 различных мер социальной поддержки, пишет "Российская газета". Например, будет... Например, будет... читать дальше

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Инфляция в РФ по итогам первого квартала 2023 года может снизиться с 11,9% до примерно 5%, заявил президент России Владимир Путин. "Инфляция ниже ожидаемой, и имеет, что важно, тенденцию к сокращению. Полагаю, что по результатам первого квартала текущего года она где-то... "Инфляция ниже ожидаемой, и имеет, что важно, тенденцию к сокращению. Полагаю, что по результатам первого квартала текущего года она где-то... читать дальше

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Мировое производство свинины в 2023 году может вырасти до 114,09 млн тонн, сообщается в обзоре зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США. По сравнению с предыдущим прогнозом, озвученным в октябре, оценка выросла на 3% (со 110,98 млн тонн). Прогноз был... По сравнению с предыдущим прогнозом, озвученным в октябре, оценка выросла на 3% (со 110,98 млн тонн). Прогноз был... читать дальше

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В Туркменистане приступили к строительству первых подземных хранилищ газа, к проекту планируется привлекать международные консалтинговые компании, сообщило сегодня информационная программа туркменского ТВ. О строительстве в стране подземных хранилищ в целях обеспечения... О строительстве в стране подземных хранилищ в целях обеспечения... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 4,8 тыс. случаев, скончались 43 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "Выявлено 4 789 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше

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В декабре 2022 года россияне купили 468,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 8,7% меньше, чем в том же месяце 2021 года, говорится в обзоре аналитического агентства "Автостат". За весь 2022 год объем вторичного рынка снизился на 18,8% - до 4 млн 864,7 тыс.... читать дальше

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Спрос на нефть и газ сейчас превышает предложение из-за недостаточных инвестиций в предыдущие годы, заявил глава итальянской Eni Клаудио Дескальци на энергетической конференции в Абу-Даби. С похожими заявлениями выступили и министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби и... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 67,5744 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,31 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 73,1131 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 73,1131 руб. По сравнению...

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Практически половина всех работ по надвижке новых пролетов левой стороны автомобильной части Крымского моста выполнена, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Надвижка первого пролета была выполнена несколько дней назад, он уже занял свое место на опорах моста. Можно... "Надвижка первого пролета была выполнена несколько дней назад, он уже занял свое место на опорах моста. Можно... читать дальше

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Европейские страны в дальнейшем вернутся к импорту российского газа, предположил министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби. "На мой взгляд, российский газ вернется в Европу", - приводят его слова европейские СМИ. При этом министр отметил, что европейские страны в... "На мой взгляд, российский газ вернется в Европу", - приводят его слова европейские СМИ. При этом министр отметил, что европейские страны в... читать дальше

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Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") намерена уточнить правила провоза ручной клади после того, как Верховный суд РФ признал их незаконными. "Авиакомпания "Победа", безусловно, соблюдает действующее законодательство. В ближайшее время "Победа" уточнит... "Авиакомпания "Победа", безусловно, соблюдает действующее законодательство. В ближайшее время "Победа" уточнит... читать дальше

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Совет директоров Всемирного банка одобрил безвозмездную техническую помощь в размере $15 млн для повышения эффективности реализации проекта Рогунской ГЭС, сообщило представительство банка. Средства выделяются Международной ассоциацией развития (МАР) на оказание поддержки... читать дальше

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В столице на начало 2023 года типовая документация разработана для 80 процентов регулярных закупок городских заказчиков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Столица с 2015 года проводит... "Столица с 2015 года проводит... читать дальше

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, разрешающее Агентству транспорта и коммуникаций при кабинете министров заключить с китайской компанией контракт на закупку оборудования для расширения телефонной сети в стране. Соответствующее распоряжение... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 5,1 тыс. случаев, скончались 46 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "Выявлено 5 102 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше

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