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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 января в размере 67,5744 руб., евро - 73,1131 руб.
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14 января 2023 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 января в размере 67,5744 руб., евро - 73,1131 руб.
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14 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 67,5744 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,31 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 73,1131 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,23 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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