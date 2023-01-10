Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 января

10 января. FINMARKET.RU -РФ с 11 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4204,85 (+18,5) руб./грамм; на серебро - 53,38 (+0,37) руб./грамм; на платину - 2443,89 (+18,69) руб./грамм; на палладий - 4012,72 (-19,48) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 596 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2242 руб. Минимальный курс юаня составил 10,14 руб., максимальный - 10,289 руб. Было заключено 30267 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,14 руб., максимальный - 10,289 руб. Было заключено 30267 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3077 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5837 руб. Минимальный курс евро составил 74,0625 руб., максимальный - 75,25 руб. Была заключена 20261... Минимальный курс евро составил 74,0625 руб., максимальный - 75,25 руб. Была заключена 20261... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6139 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,629 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,22 руб., максимальный - 70,15 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 69,22 руб., максимальный - 70,15 руб. Было заключено... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги незначительным снижением на фоне разнополярных факторов.. Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной. В минусе торговалась Европа. Американские фондовые индексы, открывшие сессию незначительным снижением, перешли к... Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной. В минусе торговалась Европа. Американские фондовые индексы, открывшие сессию незначительным снижением, перешли к... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала дебютный 3-летний выпуск облигаций ООО "Мосрегионлифт" серии БО-01 объемом 200 млн рублей, включила его в третий уровень котировального списка и в сектор повышенного инвестиционного риска, говорится в материалах биржи и раскрытии... читать дальше

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Внешнеторговый оборот Белоруссии в январе-ноябре 2022 года составил $80,15 млрд, что на 6,2% меньше, чем в январе-ноябре 2021 года, сообщается в материалах Нацбанка страны. Впервые за последние годы внешнеторговый оборот страны начал уменьшаться по итогам января-апреля... Впервые за последние годы внешнеторговый оборот страны начал уменьшаться по итогам января-апреля... читать дальше

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Американские фондовые индексы, открывшие сессию незначительным снижением, перешли к росту в ходе торгов. Трейдеры ждали заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, принимающего участие в конференции Центробанка Швеции. Пауэлл, однако, в своем... читать дальше

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Роль Федеральной резервной системы в управлении климатическими рисками крайне ограничена, и центробанк не должен становиться "климатическим регулятором", заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступая на мероприятии шведского центробанка в Стокгольме. "Без четкой... "Без четкой... читать дальше

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Всемирный банк (ВБ) резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год на фоне сохранения высокой инфляции. Согласно новому прогнозу ВБ, глобальный ВВП в этом году увеличится на 1,7%. В июне 2022 года прогнозировался подъем на 3%. "Мы ожидаем, что темпы... "Мы ожидаем, что темпы... читать дальше

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Объем перевозок грузов по сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) снизился в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 3,9%, до 1,357 млрд тонн, сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс". Вместе с тем, объем внутренних перевозок вырос за 12... Вместе с тем, объем внутренних перевозок вырос за 12... читать дальше

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Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в 2022 году увеличилось на 6,1 млн, в декабре - на 286 тыс., до 22,9 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи. Всего физлица в 2022 году увеличили количество открытых счетов на 10,7 млн, в декабре - на 381... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7798 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,6243 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,2225 руб., максимальный - 70,235 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 69,2225 руб., максимальный - 70,235 руб. Было... читать дальше

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Совокупный ущерб мировой экономике от стихийных бедствий в прошлом году сократился примерно на 15% по сравнению с 2021 годом и составил порядка $270 млрд против $320 млрд, свидетельствуют предварительные данные германской Munich Re, крупнейшей перестраховочной компании мира.... читать дальше

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Перевозки угля по сети ОАО "РЖД" снизились в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 4,2%, составив 388,6 млн тонн, сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс". Внутренние перевозки угля составили 158,2 млн тонн (+0,4% к 2021 г.), международные -... Внутренние перевозки угля составили 158,2 млн тонн (+0,4% к 2021 г.), международные -... читать дальше

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ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 57-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 9,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 100 млн рублей в декабре 2018 года. Ставка 1-го... Компания завершила размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 100 млн рублей в декабре 2018 года. Ставка 1-го... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" серии БО-001P-02 кредитный рейтинг на уровне AAA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства. Одновременно АКРА отозвало ранее присвоенные рейтинги... Одновременно АКРА отозвало ранее присвоенные рейтинги... читать дальше

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