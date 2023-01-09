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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 10 января в размере 75,0785 руб.
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09 января 2023 года 16:19
ЦБ РФ установил курс евро с 10 января в размере 75,0785 руб.
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9 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 января, составляет 75,0785 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 57,68 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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