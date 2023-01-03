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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 декабря в размере 70,3375 руб., евро - 75,6553 руб.
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03 января 2023 года 09:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 декабря в размере 70,3375 руб., евро - 75,6553 руб.

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3 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 70,3375 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,64 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 75,6553 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,12 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  евро

 
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